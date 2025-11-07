overcast clouds
УХАПШЕНА ДРЖАВЉАНКА БиХ КОЈА ЈЕ НОЖЕМ НАПАЛА ПОЛИЦАЈЦА Са ВМА биће приведена на саслушање у тужилшатво

07.11.2025. 17:30 17:32
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

Припадници Министарства унутрашњих послова у Београду, у сарадњи са Вишим јавним тужилаштвом у Београду, ухапсили су држављанку Босне и Херцеговине М. А. (2001) због постојања основа сумње да је извршила кривично дело тешко убиство у покушају, саопштио је МУП.

Јуче око четири часа М. А. по уласку у Полицијску станицу Савски венац у Београду, ножем је насрнула на тридесетосмогодишњег полицијског службеника који је у намери да је спречи, након више упозорења, испалио хице из ватреног оружја и ранио је у ногу. 

Наиме, двадесетчетворогодишња жена је ушла у просторије ПС Савски венац, а након краће расправе са полицијским службеником тражила је да „полиција иде у Ћациленд“, и без икаквог повода, извадила нож и кренула ка њему, након чега је полицијски службеник извадио пиштољ и након опомене и упозорења испалио више пројектила у ваздух и у под, од којих је један пројектил осумњичену погодио у ногу. 

Она је превезена на Војномедицинску академију.

Приликом интервенције и покушаја да избегне напад, полицијски службеник је задобио повреде и указана му је лекарска помоћ.

Осумњиченој је одређено задржавање до 48 часова након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведена Вишем јавном тужилаштву у Београду.

