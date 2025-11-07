СТРАВИЧАН ПРИЗОР У АМАЗОНУ Делфини буквално скувани живи!
БРАЗИЛИЈА: Узрок смрти више од стотину делфина који су пронађени на обали језера Тефе у бразилској држави Амазонас у септембру 2023. године, био је пораст температуре воде на 41 степен Целзијуса, показало је истраживање хидролога Ајана Флајшмана из Института за одрживи развој Мамируа у западном Бразилу.
Њихови налази, који су објављени у часопису "Наука" у тренутку када у Бразилу почиње климатска конференција Уједињених нација ЦОП30, истичу утицаје планетарног загревања на тропске регионе и водене екосистеме, преноси данас ЦБС њуз.
"Нисте могли да ставите прст у воду", рекао Флајшман описујући ситуацију на језерима.
Он је казао да су тропска језера, неопходна за безбедност хране и егзистенцију локалних заједница, далеко мање проучавана од оних у Европи и Северној Америци, и да се претпоставља да су релативно стабилна.
Након што је његов тим посетио укупно десет амазонских језера, утврђено је да је пет имало изузетно високе дневне температуре воде преко 37 степени Целзијуса, што је далеко више од 29-30 степени Целзијуса које се сматрају нормалним.
Званичници Светског фонда за дивље животиње Бразила саопштили су да је 153 делфина пронађено мртво у једној недељи у септембру 2023. године, међу којима је било 130 ружичастих делфина, који се налазе на листи угрожених врста, и 23 тукукси делфина, који се сматрају "чуварима река и симболом среће".