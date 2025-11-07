СУТРАШЊИ ДАН ДОНОСИ СВЕТИ БЛАГОСЛОВ! Митровдан се слави уз три стара обичаја, а ОВЕ СТВАРИ НЕ ДИРАЈТЕ ако желите мир у дому
Митровдан, који се обележава у суботу 8. новембра, једна је од највећих и најпоштованијих слава у Србији и православном свету. Тог дана породице окупљају своје најмилије, пале свеће и присећају се Светог Димитрија Солунског, заштитника храбрости, вере и снаге.
Овај дан симболизује не само прелазак из јесени у зиму, већ и очување традиције и духовне топлине дома. Данас, као и вековима уназад, Митровдан спаја обичаје и савремене навике, чинећи га приликом за захвалност, заједништво и породично славље.
Ко је био Свети Димитрије
Свети Димитрије, римски војник и мученик, остао је веран хришћанству до смрти. Његова жртва и храброст постали су симбол непоколебљиве вере.
На његов празник, верници се моле за здравље, успех и заштиту породице, а многи Митровдан сматрају духовном границом између топлог и хладног дела године — временом када се свет окреће унутрашњој снази и вери.
Обичаји и традиција на Митровдан
На Митровдан, 8. новембра, у православним храмовима служе се литургије и молитве у част Светог Димитрија. Верници припремају славски колач и жито, док домаћин поставља икону светитеља и пали славску свећу.
У сеоским крајевима се и данас чувају обичаји везани за пољопривреду и сточарство — освештава се стока и храна за предстојећу зиму, а породице се окупљају око трпезе богате домаћим јелима.
За многе је Митровдан и крсна слава, па се у домовима окупљају родбина и пријатељи, преносе приче о храбрости и вери Светог Димитрија и јача осећај заједништва у породици.
Народна веровања за Митровдан
У нашем народу постоји веровање да на Митровдан свако треба да остане код своје куће и да тај дан није за примање гостију. Они који славе или иду на славу морају, према народном обичају, да ноће у свом дому, јер се верује да ће онај кога митровданска ноћ затекне ван куће целе године "лутати по туђим праговима".
Такође, на Митровдан не треба грдити децу, колико год да су погрешила, јер ће, према народном веровању, тада целе године бити несташна.
У Шумадији постоји обичај да се у сваки угао собе стави белутак да би се кућа заштитила од мишева, док жене на овај дан не користе вретено, маказе и чешљеве, верујући да тако чувају мир и благостање дома.
Митровдан данас
Митровдан није само верски празник, већ и симбол традиције, духовности и породичног јединства. Иако живимо у модерном времену, вредности које је проповедао Свети Димитрије - храброст, вера и оданост породици, остају једнако важне и данас.
Многи и даље користе овај дан да се окупе са ближњима, захвале на свему што имају и пренесу обичаје млађим генерацијама.