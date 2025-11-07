НАЛОЖЕНО НОВО СУЂЕЊЕ Зарубици укинута пресуда којом је ПРОГЛАШЕН КРИВИМ ЗА РАСПРОДАЈУ културног добра Србије
Апелациони суд у Беоргаду укинуо је део пресуде којом је Миливоје Зарубица био осуђен на казну затвора од три године, поводом оптужби да је ископавао и продавао стари римски новац, који се сматра културним добром Србије.
Зарубица је иначе раније хапшен због трговине људима, то јест женама које је доводио из Молдавије и Румуније, због чега је издржао затворску казну од четири године.
Првостепеном пресудом су Зарубица и његови сарадници били осуђени да су 19. и 20. фебруара 2019. године у Пожаревцу одузели на штету Србије, ствари које представљају културно добро, односно добро које ужива претходну заштиту, а у намери да присвајањем себи и другима прибаве противправну имовинску корист од 3.190 евра, односно 159 комада старог римског новца који потиче из периода тећег века Нове ере.
Поред тога су били осуђени да су 25. децембра 2018. године до 24. априла 2019. године у Београду, Пожаревцу и Пироту, преносили ствари за које су знали да су пробављене кривичним делом и да представљају добро и то 1.149 комада сребрног и бронзаног римског новца из трећег и четвртог века Нове ере.
Другостепени суд је укинуо део пресуде у осуђујућем делу и наложио првостепеном да понови суђење, док је у ослобађајућем делу у односу на Сашу Томића потврдио првостепену пресуду, објављено је на сајту тог суда.
Првостпеном пресудом, која је укинута, су били осуђени и Миладин Аничић, Горан Стефановић, Војислав Перић, Томислав Стефановић, Момчило и Кристијан Корбар.
Поред ослобађајућег дела за Томића, потврђен је и ослобађајући део у односу на Зарубицу, Горана и Томислава Стефановића и Перића.
Горан Стефановић је био оглашен кривим да је неовлашћено држао полуатоматску пушку марке "Црвена застава" и 74 комада бојеве муниције различитог калибра, а Миладин Аничић да је држао конвертивбилно оружје, гасно стартно оружеј-пиштољ марке "Umarex" са припадајућим оквиром.
Са друге стране ослобођени су од оптужбе Миливоје Зарубица, Горан Стефановић,Томислав Стефановић, Миладин Аничић и Војислав Перић да су извршили кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела, Саша Томић за кривично дело тешка крађа и Миладин Аничић за кривично дело прикривање.