УХАПШЕНА ЗБОГ МАРИХУАНЕ Па изуједала полицајца који ју је приводио
Према писању београдских медија, синоћ је у београдској општини Миријево дошло до инцидента у којем се повређен један полицијски службеник.
Код осумњичене је пронађена биљна материја за коју се сумња да је опојна дрога марихуана.
Међутим, током спровођења у службено возило, она је почела да се опире, виче, па чак је према наводима, покушавала да побегне, пише Телеграф.
Ујела службеника док су је приводили
У тренутку када су полицајци успели да је убаце у службени аутомобил, осумњичена се изненада окренула и угризла полицијског службеника за раме који је седео поред ње.
Повређени полицајац примљен је у Градску болницу где је утврђено да је задобио лакше телесне повреде.
Осумњиченој се на терет ставља недозвољено држање и стављање у промет опојних дрога, као и ометање службеног лица у вршењу дужности.
Њој је одређено задржавање до 48 сати, након чега ће уз кривичну пријаву бити спроведена у надлежно тужилаштво на саслушање.
Истрага је у току.
