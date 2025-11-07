overcast clouds
10°C
07.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2176
usd
101.6191
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

УХАПШЕНА ЗБОГ МАРИХУАНЕ Па изуједала полицајца који ју је приводио

07.11.2025. 17:23 17:30
Пише:
Дневник
Извор:
SD.rs
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

Према писању београдских медија, синоћ је у београдској општини Миријево дошло до инцидента у којем се повређен један полицијски службеник.

Код осумњичене је пронађена биљна материја за коју се сумња да је опојна дрога марихуана. 

Међутим, током спровођења у службено возило, она је почела да се опире, виче, па чак је према наводима, покушавала да побегне, пише Телеграф.

Ујела службеника док су је приводили

У тренутку када су полицајци успели да је убаце у службени аутомобил, осумњичена се изненада окренула и угризла полицијског службеника за раме који је седео поред ње. 

Повређени полицајац примљен је у Градску болницу где је утврђено да је задобио лакше телесне повреде. 

Осумњиченој се на терет ставља недозвољено држање и стављање у промет опојних дрога, као и ометање службеног лица у вршењу дужности.  

Њој је одређено задржавање до 48 сати, након чега ће уз кривичну пријаву бити спроведена у надлежно тужилаштво на саслушање. 

Истрага је у току.

(SD.rs)

полицајац хапшење марихуана ујед
Извор:
SD.rs
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај