МЕЊА ЛИ МАЂАРСКА КУРС Одустају од руске нафте? ОРБАН ПОПУШТА ПОД ТРАМПОВИМ ПРИТИСКОМ
Мађарска нафтна компанија MOL Group објавила је да би сада могла набављати већину сирове нафте из извора који нису руски, што представља промену у њеном приступу набавци енергије.
Ова објава стигла је непосредно уочи данашњег састанка мађарског премијера Виктора Орбана и америчког председника Доналда Трампа у Вашингтону, извештава Блумберг.
Очекује се да ће разговори двојице лидера бити фокусирани на санкције које се односе на руску нафту.
MOL, који управља рафинеријама у Мађарској и Словачкој, саопштио је да би могао користити нафтовод из Хрватске као алтернативу којом би се могло заменити до 80 одсто испорука сирове нафте, уколико дође до прекида дотока кроз руски нафтовод Дружба преко Украјине.
И MOL и Орбанова влада раније су тврдили да географски положај Мађарске, која нема излаз на море, земљи не оставља реалне алтернативе руској нафти.
Орбан је раније тражио од председника Трампа да одобри изузеће које би Мађарској омогућило наставак увоза руске нафте без суочавања са америчким санкцијама.
Тренутна изјава MOL-а означава заокрет у односу на раније ставове компаније о руској нафти.
Мађарска се тренутно ослања на Русију за око 90 одсто својих увоза сирове нафте, након што је повећала куповину након почетка проширене руске инвазије на Украјину 2022. године.
Земља је имала користи од нижих цена руске нафте, што је допринело већим маржама у рафинеријама и побољшању MOL-ове добити у трећем кварталу.
Како Европска унија планира постепено укидање увоза руске енергије након 2027. године, Мађарска је обавезна да диверзификује своје изворе снабдевања.
Раније су и MOL и мађарско руководство умањивали потенцијал Јадранског нафтовода као значајне алтернативе, наводећи техничке и логистичке потешкоће, као и спорове око капацитета нафтовода.
Најновија изјава MOL-а, према наводима агенције, указује на преиспитивање тих могућности под растућим међународним притиском.