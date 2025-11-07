overcast clouds
10°C
07.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2176
usd
101.6191
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОМИЉЕН МЕЂУ АЛБАНЦИМА: Зохран Мамдани показао симбол орла током изборне кампање (ФОТО)

07.11.2025. 17:43 17:47
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Независне
Коментари (0)
2
Фото: TANJUG/ AP Photo/Alejandro Granadillo

Зохран Мамдани, кандидат Демократске странке који је победио на изборима за градоначелника Њујорка, привукао је пажњу албанске заједнице, али и шире јавности, па и Срба, када је током сусрета са присталицама у њујоршком кварту Квинс показао рукама — симбол албанског орла.

Овај покрет рукама, познат као знак орла, за Албанце представља национални идентитет и понос, али га често користе како би провоцирали и вређали српски народ, посебно на утакмицама и великим јавним манифестацијама.

Албанци су Зохрана прихватили с одушевљењем, посебно зато што се солидарисао с њима и јавно показао подршку на овај начин, а додатно и зато што је муслиман, што је обрадовало велики број Албанаца, преноси Курир.

Мамдани, који је постао нови градоначелник Њујорка — највећег америчког града — имао је снажну подршку албанске заједнице у овом граду.

Демократа из Квинса

Зохран Мамдани је млад и прогресиван политичар, познат по залагању за социјалну правду и економску реформу. На унутарстраначким изборима 2025. године победио је бившег гувернера Ендрјуа Куома и освојио демократску номинацију за градоначелника Њујорка.

Победио је и на општим изборима у новембру и постао први муслимански градоначелник и први градоначелник индијског порекла у историји Њујорка.

Албанска подршка и разлози

Албанци традиционално подржавају демократе, а подршка Мамданију је сада вишеструка прво зато што је демократа, затим зато што је муслиман, и на крају зато што је јавно исказао приврженост албанској популацији у Америци.

Зохран Кваме Мамдани рођен је 18. октобра 1991. године у Кампали, Уганди. Син је индијско-америчке редитељке Мире Наир и научника Махмуда Мамданија, који је индијског порекла и живи у Уганди.

Породица се преселила у Њујорк када је имао седам година. Тамо је похађао Bronx High School of Science, а потом студирао афричке студије (Africana Studies) на Bowdoin колеџу у држави Мејн.

Зохран Мамдани албанци
Извор:
Дневник/ Независне
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај