ОМИЉЕН МЕЂУ АЛБАНЦИМА: Зохран Мамдани показао симбол орла током изборне кампање (ФОТО)
Зохран Мамдани, кандидат Демократске странке који је победио на изборима за градоначелника Њујорка, привукао је пажњу албанске заједнице, али и шире јавности, па и Срба, када је током сусрета са присталицама у њујоршком кварту Квинс показао рукама — симбол албанског орла.
Овај покрет рукама, познат као знак орла, за Албанце представља национални идентитет и понос, али га често користе како би провоцирали и вређали српски народ, посебно на утакмицама и великим јавним манифестацијама.
Албанци су Зохрана прихватили с одушевљењем, посебно зато што се солидарисао с њима и јавно показао подршку на овај начин, а додатно и зато што је муслиман, што је обрадовало велики број Албанаца, преноси Курир.
Мамдани, који је постао нови градоначелник Њујорка — највећег америчког града — имао је снажну подршку албанске заједнице у овом граду.
Демократа из Квинса
Зохран Мамдани је млад и прогресиван политичар, познат по залагању за социјалну правду и економску реформу. На унутарстраначким изборима 2025. године победио је бившег гувернера Ендрјуа Куома и освојио демократску номинацију за градоначелника Њујорка.
Победио је и на општим изборима у новембру и постао први муслимански градоначелник и први градоначелник индијског порекла у историји Њујорка.
Албанска подршка и разлози
Албанци традиционално подржавају демократе, а подршка Мамданију је сада вишеструка прво зато што је демократа, затим зато што је муслиман, и на крају зато што је јавно исказао приврженост албанској популацији у Америци.
Зохран Кваме Мамдани рођен је 18. октобра 1991. године у Кампали, Уганди. Син је индијско-америчке редитељке Мире Наир и научника Махмуда Мамданија, који је индијског порекла и живи у Уганди.
Породица се преселила у Њујорк када је имао седам година. Тамо је похађао Bronx High School of Science, а потом студирао афричке студије (Africana Studies) на Bowdoin колеџу у држави Мејн.