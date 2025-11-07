ПРОТИВ УСТАШКОГ ПОЗДРАВА, АЛИ НЕ И ЗА ЊЕГОВУ ЗАБРАНУ Хрватски хелисиншки одбор се руководи принципима слободе говора
ЗАГРЕБ: Хрватски хелсиншки одбор за људска права поручио је да се, чврсто привржени принципима слободе говора, противе репресивним законским забранама усташког поздрава, истовремено недвосмислено одбацујући његову употребу јер је, како су поручили, "историјско компромитован симбол фашистичког режима".
"Хрватски хелсиншки одбор за људска права остаје чврсто привржен принципима слободе говора и противи се репресивним законским забранама усташког поздрава", наводе из ХХО и истичу:
"Истовремено, ХХО јасно и недвосмислено одбацује употрабу поздрава 'за дом спремни' у јавном простору и службеној употреби Републике Хрватске као историјско компромитованог симбола фашистичког режима одговорног за масовне злочине".
У објави поводом "кориштћења поздрава 'за дом – спремни' у јавном простору”.
Свако релативизовање злочиначког карактера тоталитарних режима, било кроз оправдавање злочина, било кроз покушаје обнове идеологије или иконографије тог режима, је неприхватљиво и отвара врата новим облицима мржње и насиља, поручују из ХХО и наглашавају да се залажу "за друштво које ће све тоталитарне симболе послати где им је место – у ропотарницу историје".
"Осим усташких симбола, свакако ту треба послати и комунистичку петокраку, која нам се под егидом антифашизма данас с друге стране спектра гура као прихватљива и као некакав узор, иако је под њом почињен највећи злочин против хрватског народа у новијој историји", наводе из ХХО.
Позивајући се у изјави и на "административне забране попут оних које најављује загребачки градоначелник Томислав Томашевић” оцењују да оне, иако разумљиве као реакција на забрињавајуће догађаје, нису право решење.
"Искуство других европских демократија показује да је јавну перцепцију поздрава могуће променити само демократском расправом, превенирањем и едукацијом, а не новим облицима репресије", појашњавају.
ХХО стога у изјави позива актере у друштву на "јасно и недвосмислено друштвено одбацивање усташког поздрава” које, наглашавају, мора бити институционално конзистентно, едукативно усмерено, морално јасно и правно доследно.
"Све институције власти, од Хрватског сабора, преко Владе, до локалних самоуправа морају јасно и гласно осудити свако коришћење усташког поздрава и оградити се од њега. Толеранција у Сабору, где председник допушта коришћење поздрава, мора престати”, поручују.
Уместо репресије, додају, потребна је едукација о историји НДХ, усташког режима и злочинима почињеним под тим поздравом, као и за време непосредно након Другог светског рата у време најжешће комунистичке диктатуре.
"Католичку цркву, академске институције, медије, цивилно друштво и све релевантни друштвене факторе позивамо да јавно заузму јасан морални став о неприхватљивости усташког наслеђа, нагласивши да су иницијативе које промовишу симболе злочиначког усташког режима у својој основи дубоко антикршћанске", навели су из ХХО.
Потребно је, истичу, појашњење начина на који се треба друштвено одбацити усташки поздрав, отклонити и "правну конфузију између одлука Уставног суда (који поздрав сматра противуставним) и Високог прекршајног суда (који га у изузетним ситуацијама допушта)”. "Таква правна недосљедност омогућава манипулације и шири збуњујуће поруке”, напомиње ХХО.
Упозорава и да толеранција према усташком поздраву директно угрожава темељна људска права и слободе те да нормализација тог поздрава "води ка конкретном насиљу и застрашивању”.
У изјави ХХО наводи и да је "јавни дискурс након концерта Марка Перковића Томпсона с више од пола милијуна људи на загребачком Хиподрому у јулу, широм отворен десним маргиналним групама које кроз окупљање око поздрава 'за дом – спремни' покушавају Републику Хрватску претворити у Хрватску републику, а по узору на Хрватску републику Херцег-Босну и њен идеолошки узор Републику Српску”.
Поздрав "за дом спремни" службени је поздрав Независне Државе Хрватске и усташког покрета, напомиње ХХО. У усташком симболичком систему тај поздрав еквивалент је нацистичком 'Сиег Хеил'", додају и истичу да су нетчне и историјски неутемељене тврдње да је реч о 'старом хрватском поздраву'". Но, чак и да је тако, тај поздрав је заувек и неповратно компромитован захваљујући историјској злоупотреби у време усташког режима, саиоштено је из ХХО.