НАКОН 33 ДАНА И СЕДАМ НЕУСПЕЛИХ ПОКУШАЈА СПАСАВАЊА Украјинци уз помоћ робота извукли рањеног војника из непријатељске позадине
КИЈЕВ: Украјинске снаге успеле су да спасу свог рањеног војника који је провео 33 дана иза руских линија фронта, користећи робота на даљинско управљање у облику оклопног сандука, саопштила је данас украјинска војска за амерички ЦБС њуз.
Након седам неуспешних покушаја, припадници 1. медицинског батаљона украјинских копнених снага успели су да евакуишу војника с територије под руском окупацијом на истоку земље.
Робот на даљинско управљање назван "МАУЛ", који изгледа као оклопни ковчег постављен на точкове теренског возила, прешао је укупно око 64 километра током мисије, скоро 46 километара од тога с оштеćеним точком након што је наишао на мину.
Операција је трајала нешто мање од шест сати, а њен снимак објављен је на друштвеним мрежама батаљона.
"Добили смо захтев од суседне јединице да покушамо да евакуишемо њиховог рањеног војника. Они су већ четири пута покушали сами, али без успеха. Обратили су нам се јер поседујемо одговарајућу опрему", рекао је портпарол батаљона Володимир Ковал.
Најважнији део те опреме био је управо робот МАУЛ, који је батаљон развио за извлачење рањених и блокираних војника с линије фронта.
Према Коваловим речима, локација војника била је позната и с њим је одржаван контакт, док му је храна достављана дроновима из ваздуха.
"Две мисије су пропале због мина и непријатељских дронова у заседи, али седма је била успешна, иако је робот нагазио на противпешадијску мину" рекао је Ковал.
Робот је стигао до рањеног војника, који је ушао у капсулу и затворио се изнутра.
Током повратка према украјинским положајима, руски дрон је напао уређај, али је војник преживео захваљујући оклопној заштити.
"Рањеном војнику је живот спасен, сада је на лечењу и рехабилитацији. Повећаћемо употребу оваквих система у војсци, више копнених дронова, више ваздушних и модерних технолошких решења која помажу у борби, снабдевању и евакуацији рањених", изјавио је председник Украјине Володимир Зеленски у видео обраћању.
Ковал је додао да ово није прва, а вероватно ни последња евакуација помоћу копненог дрона.
"Наш циљ је да обезбедимо беспилотну евакуацију директно с линије фронта. Сваки украјински војник мора да зна да ћемо се борити за његово спасавање" нагласио је он.
Робот МАУЛ, који је првобитно осмислио 1. медицински батаљон, данас производи украјинска одбрамбена компанија "ДевДроид", која је откупила лиценцу.
Уређај покреће мотор с унутрашњим сагоревањем, достиже брзину до 70 километара на сат и има металне точкове отпорне на оштећења.