БАТУТ УПОЗОРАВА Грип кружи Србијом! Вирус потврђен у пет региона — највише болесне деце!
БЕОГРАД: У Србији је у периоду од 27. октобра до 2. новембра евидентирано 6.255 случајева обољења сличних грипу, саопштио је Институт за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут".
Према подацима регистровани случајеви су са инциденцијом од 93,9 на 100.000 становника. Забележена стопа је нижа за 14 одсто у односу на претходну недељу, као и 8,2 одсто у поређењу са истим периодом претходне сезоне. Највећи број оболелих је у узрасној групи од нула до четири године, а затим у узрасној групи од пет до 14 година.
Kако наводи Батут, показатељи географске раширености указују да се детектују спорадични, изоловани лабораторијски потврђени случајеви, интензитет клиничке активности је и даље на основном нивоу, испод дефинисаног епидемијског прага, док је тренд инциденције у поређењу са претходном недељом опадајући.
Епидемиолошки надзор над грипом у сезони 2025/2026. започео је 29. септембра 2025. године недељним праћењем и извештавањем у складу са дефиницијама случаја, из надзорних јединица на територији надлежности, у дефинисаном временском периоду, а у посматраном периоду континуирано се спроводи мониторинг епидемиолошких, клиничких и вирусолошких карактеристика обољења.
У току 44. извештајне недеље, према подацима сентинелног надзора над акутним респираторним инфекцијама, у одабраним здравственим установама, регистрован је укупно 10.421 случај оболевања од акутних респираторних инфекција, са стопом инциденције од 831,67 на 100.000 становника.
Забележена стопа инциденције је нижа за 7,4 одсто у поређењу са претходном недељом, док је у поређењу са истим периодом претходне сезоне надзора нижа за 30,1 одсто. Такође, Батут наводи да је у 44. извештајној недељи путем Сервиса јавног здравља пријављени су лабораторијски потврђени случајеви инфекције вирусом грипа тип АХ3 са територије Kолубарског округа.
Од почетка сезоне надзора 2025/2026. у Србији, закључно са 44. извештајном недељом, лабораторијски су потврђени случајеви инфекције вирусом грипа са територија Златиборског, Јужнобанатског, Сремског, Kолубарског округа и града Београда. Лабораторијски су доказани вируси грипа тип А(Х1)пдм09, АХ3, Б и А (нетипизирани), саопштили су из Батута.
Батут наводи да што се тиче, епидемиолошке ситуације у свету, стопе обољења сличних грипу су изнад основних нивоа у две земље, Аустрији и Kазахстану, а стопе акутних респираторних инфекција су повишене у Немачкој, Литванији и Шпанији. У целом региону проценат позитивности сентинелних узорака на грип износио је шест одсто, док је у Великој Британији (Северна Ирска и Шкотска) пријављена позитивност тестираних узорака на вирус грипа износила 17 одсто и 16 одсто, што је изнад епидемијског прага од 10 одсто.