ТРАМП ДОЧЕКАО ОРБАНА У БЕЛОЈ КУЋИ Велики успех за Мађарску, очекују се разговори о енергетској сарадњи (ВИДЕО)
ВАШИНГТОН: Амерички председник Доналд Трамп изјавио је данас да ће са мађарским премијером Виктором Орбаном, који је стигао у Белу кућу, разговарати о питањима енергетске сарадње, трговини и рату у Укрјаини, преносе амерички медији.
Трамп је рекао да разматра изузеће од санкција за руску нафту за Мађарску пошто та земља, како је навео, нема других опција.
"Он је урадио фантастичан посао, он је веома моćан човек у својој земљи, али је и вољен. Он води заиста сјајну земљу. Само желим да пожелим добродошлицу овој заиста доброј особи, он је сјајан лидер", казао је Трамп.
Трамп је рекао и да "увек постоји шанса" да се састане са руским председником Владимиром Путином у Будимпешти.
Орбан је казао да је рат у Украјини "најважније питање" за ту земљу.
"Разлог зашто смо овде је да отворимо ново поглавље између билатералних односа Сједињених Држава и Мађарске", казао је Орбан.
Трамп и Орбан ће данас, како се очекује, разговарати о зависности Мађарске од руске нафте и о могућностима јачања економске сарадње између две земље.
То ће бити њихов први билатерални састанак откако се Трамп вратио у Белу кућу у јануару.
Трамп инсистира да европске земље прекину куповину руске нафте како би се Москви смањили приходи који финансирају рат у Украјини, док Мађарска од почетка сукоба 2022. године не прекида политику ослањања на руску енергију, што изазива критике унутар ЕУ и НАТО-а, истичу стручњаци.
Уочи састанка, мађарски званичници навели су да Орбан намерава да разговара о могућности сусрета између САД и Русије и да затражи изузеће од америчких енергетских санкција.
Трамп је раније најавио могући састанак са руским председником Владимиром Путином у Будимпешти, али је он одложен након што је Русија одбила прекид ватре.
Бела кућа је саопштила да ће лидери разговарати о областима "од обостраног интереса" и наговестила могућност постизања економских договора.