07.11.2025.
Нови Сад
”СРБИЈА ЈЕ СУВЕРЕНА И НЕЗАВИСНА ДРЖАВА”: Јовановић: Изненађени смо коментарима Захарове на рачун Србије и председника Вучића

07.11.2025. 19:27 19:31
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Б92
Државна секретарка у Министарству спољних послова Србије Невена Јовановић огласила се "Иксу" због коментара портпарола МСП Русије Марије Захарове на рачун Србије и председника Србије Александра Вучића стакавши да они као МСП изражавају изненађење због тога.

"Овом приликом још једном указујемо да је Србија је суверена и независна држава која своје одлуке доноси искључиво у складу са својим националним интересима. Од представника пријатељских држава, као и од званичних гласноговорника њихових институција, очекујемо уважавање те чињенице", написала је Јовановић и додала:

"Подсећамо госпођу Захарову да је управо захваљујући председнику Александру Вучићу Србија једина земља у Европи, изван ЗНД, која није увела санкције Руској Федерацији. Та одлука није била ни лака ни једноставна, али је донета из убеђења да се историјска пријатељства не напуштају под притиском".

Она је додала и то да је Србија, упркос већинском ставу на континенту, о односима с Русијом одлучивала самостално.

"Србија је, такође, упркос изузетно сложеном међународном контексту, задржала отворене линије сарадње са Руском Федерацијом, укључујући и редовне директне авио-летове ка више руских градова, као израз своје доследне и независне политике", навела је и додала:

"У вези са даљим наводима госпође Захарове, истичемо да Србија не испоручује наоружање и војну опрему странама у сукобу било где у свету и да се строго и доследно придржава међународних прописа и правила Уједињених нација. Не треба заборавити ни то да су управо на препоруку председника Вучића процедуре за издавање дозвола за извоз наоружања подигнуте на ниво одлучивања Савета за националну безбедност, како би се осигурало да ни један метак произведен у Србији не заврши на подручјима погођеним конфликтима".

На крају, Јовановић је навела и то да је Србија могла да отвори више преговарачких поглавља са ЕУ, али није, јер је показала доследност принципима и обавезама.

"И док Србија остаје доследна својим принципима и обавезама, вреди подсетити да наша земља од децембра 2021. године није отворила ниједно поглавље у процесу приступања Европској унији, иако је могла. Занимљиво је, свакако не случајно, да се тај датум поклапа са почетком рата у Украјини", навела је и наставила:

"Није први пут да госпођа Захарова користи реторику која не одражава дух односа који постоји између наших држава и народа. Србија се не служи увредама, нити их прихвата као стил комуникације међу пријатељима".

На крају, Јовановић је закључила да ће "Србија и даље водити своју политику мирно, одговорно и суверено,у складу са сопственим интересима и достојанством, и очекује да се тај избор уважава".

B92.net

марија захарова Министарство спољних послова Србије
Вести Политика
