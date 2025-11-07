ПОЛИЦИЈА ЗА ПЕТАМА СНАЈПЕРИСТИМА У Београду, Бањалуци и Зворнику ухапшено више особа ИСТРАГА СЕ НАСТАВЉА
07.11.2025. 19:38 20:00
У оквиру заједничких активности Министарства унутрашњих послова и Безбедносно-информативне агенције, данас је на више локација у Београду, Зворнику и Бањалуциухапшено више лица која се доводе у везу са случајем познатим као “убачени снајперисти“.
Надлежни државни органи настављају интензиван рад на расветљавању свих околности и чињеница у вези са овим случајем, наводи се у саопштењу МУП Србија.
Dnevnik.rs