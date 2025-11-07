(ФОТО) МЕЛАНИЈА ТРАМП ПРОГЛАШЕНА „ПАТРИОТОМ ГОДИНЕ“! Прва дама САД послала моћну поруку целом свету
ВАШИНГТОН: Прва дама Сједињених Америчких Држава Меланија Трамп проглашена је за "Патриоту године", признање које Фокс Нејшн додељује "херојима и патриотама који су показали непоколебљиву посвећеност вредностима које чине нашу земљу великом", саопштила је Бела кућа.
"Патриотизам у нашој земљи датира од наших бунтовних оснивача, који су беснели против британске власти, тражећи независност од Круне. Сви су пркосили очекивањима, политички и интелектуално", поручила је она у свом обраћању.
Позвала је Американце да славе свакога ко се усуђује да мисли другачије, јер су, како је навела, "управо ти храбри Американци срце наше цивилизације".
"Сваки пробој почиње са једном особом која се усуди да замисли нешто што никада није урађено. Њени пријатељи то називају нереалним, њена породица то проглашава 'натегнутим' - али људски дух ипак иде напред, претварајући визију у стварност. Један ум, једна идеја, један чин храбрости", поручила је прва дама Америке.
Она је нагласила да иновација и лична амбиција представљају темељ америчке снаге и напретка, позивајући на одважност и креативност у суочавању са изазовима.
Истакла је да лична достигнућа покрећу колективни напредак.
"Усудити се да јуриш свој сан је амерички начин. Иновација овде није случајна – она је у нашем ДНК. У овој земљи, иновација је облик патриотизма", закључила је Меланија Трамп.
Током свог другог мандата у Белој кући, она је истакла неколико кључних иницијатива и постигнућа, међу којима су закон о заштити деце од насиља на интернету, обезбеђивању 25 милиона долара у буџету председника за пружање подршке младима који су одрасли у хранитељским породицама, покретању изазова у области вештачке интелигенције и друго, наводи се у саопштењу Беле куће.