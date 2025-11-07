НЕ ИГРАЈТЕ СЕ ШИБИЦАМА Умало трагедија због запаљене цигарете на бензинској пумпи ПОГЛЕДАЈТЕ ШОКАНТАН СНИМАК (ВИДЕО)
Један несмотрени мушкарац и његови пријатељи били су свега неколико тренутака од смрти након што је један од њих запалио цигарету и изазвао експлозију на бензинској станици.
На снимку је забележен драматичан тренутак када се огроман пламен уздигао у ваздух након што је мушкарац испустио шибицу којом је запалио цигарету, натеравши њега и његове пријатеље да беже и спасавају своје животе, док се пламен муњевитом брзином ширио и приближавао камионџији, која је само неколико метара даље сипао дизел у свој камион.
Шокантан инцидент догодио се у граду Тимону, на североистоку Бразила у држави Марањао.
Невероватно, нико није повређен у овој опасној ситуацији, јер је радник бензинске станице реаговао у року од неколико секунди и угасио ватру противпожарним апаратом, спречивши да се запали мотор на мотоциклу који се налазио између групе људи и камиона.
Наводно су запослени на бензинској станици замолили муштерије да се удаље од камиона пре него што је возач почео да точи гориво, из предострожности.
Трагедије овог типа нису реткост. У јулу је више од 40 људи повређено након огромне експлозије на бензинској станици у Риму. Драма се одиграла у градском кварту Пренестино, када је цистерна ударила у цев док је маневрисала.
Полиција је касније саопштила да је међу 45 повређених било и полицајаца, док су двојица мушкараца задобила тешке опекотине опасне по живот.
Градоначелник Рима Роберто Ђуалтијери посетио је место експлозије и пожара након инцидента. Један очевидац је рекао италијанском листу „Ла Repubblica“ да је изгледало као да је експлодирала бомба.
In the #Brazilian city of #Timon, a group stopped to grab a bite at a roadside cafe at a gas station. One of the men lit a cigarette and threw a match on the ground. That was enough to start a fire. pic.twitter.com/iC6HEWdcsU
— Mahalaxmi Ramanathan (@MahalaxmiRaman) November 7, 2025