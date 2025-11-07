ПЈОНГЈАНГ НАЈАВЉУЈЕ ОФАНЗИВНЕ АКЦИЈЕ Oптужујe САД за ескалацију у региону
ПЈОНГЈАНГ: Севернокорејски министар одбране Но Кванг Чол критиковао је недавни долазак америчког носача авиона у Јужну Кореју и посету америчких и јужнокорејских званичника демитаризованој зони између две Кореје и најавио "офанзивне акције" Пјонгјанга, известили су севернокорејски медији.
„Недавно је америчка војска постала дрска у својим војним потезима како би угрозила безбедност Северне Кореје, намерно ескалирајући политичке и војне тензије у региону“, рекао је Но, према агенцији КЦНА.
Он је такође додао да ће Пјонгјанг "показати офанзивније акције против непријатељске претње", наводи Ројтерс.
Амерички носач авиона на нуклеарни погон "Џорџ Вашингтон" стигао је ове недеље у Бусан, Јужна Кореја, ради снабдевања и одмора посаде, према саопштењу јужнокорејске морнарице.
Амерички министар одбране Пит Хегсет и његов јужнокорејски колега Ан Гју Бек раније ове недеље посетили су утврђену демилитаризовану зону дуж границе са Северном Корејом.