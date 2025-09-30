overcast clouds
(ВИДЕО) НАСТАО КОЛАПС! СЕМАФОР НАПРАВИО КАРАМБОЛ У ОВОМ ДЕЛУ ГРАДА Сцена као из Кине, на СТОТИНЕ аутомобила остало заглављено у раскрсници

30.09.2025. 09:38 09:48
Пише:
Дневник
Коментари (0)
semafor
Фото: unsplash.com, ilustracija

Сцена као из филмова или друштвених мрежа из Кине или Русије, дочекале је возаче јутрос на Новом Београду

Наиме, на Инстаграм страници serbialive_beograd изашао је снимак уз опис "Не ради семафор на раскрсници код Westa. Избегавајте."

Гужва се аутоматски створила из четири правца, а на стотине аутомобила не може да изађе из карамбола који је настао након што је семафор престао да ради. 

Снимак са зграде привукао је много коментара, попут: "Лепоте живљења у граду. Дођите сви, мало нас је", "Сва култура у саобраћају у једној слици", "Тетрис"...

Нови Београд  колапс колапс у саобраћају раскрсница
Вести Друштво
