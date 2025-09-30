(ВИДЕО) НАСТАО КОЛАПС! СЕМАФОР НАПРАВИО КАРАМБОЛ У ОВОМ ДЕЛУ ГРАДА Сцена као из Кине, на СТОТИНЕ аутомобила остало заглављено у раскрсници
Сцена као из филмова или друштвених мрежа из Кине или Русије, дочекале је возаче јутрос на Новом Београду
Наиме, на Инстаграм страници serbialive_beograd изашао је снимак уз опис "Не ради семафор на раскрсници код Westa. Избегавајте."
Гужва се аутоматски створила из четири правца, а на стотине аутомобила не може да изађе из карамбола који је настао након што је семафор престао да ради.
Снимак са зграде привукао је много коментара, попут: "Лепоте живљења у граду. Дођите сви, мало нас је", "Сва култура у саобраћају у једној слици", "Тетрис"...