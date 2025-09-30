(ВИДЕО) ДОК СУ СЕ МОЛИЛИ КРОВ ШКОЛЕ ПАО НА ЂАКЕ! Погинула једна особа, више од 60 под рушевинама! Хорор у Индонезији
Најмање један ученик је погинуо, а на десетине је повређено након што се срушила зграда једне школе у Индонезији. Сумња се да је под рушевинама остало затрпано више од 60 деце!
Док су се ученици молили, урушила се зграда исламског интерната Ал Козини на источној Јави. Већина деце која се сматра несталима су дечаци старости између 12 и 17 година.
Спасиоци достављају кисеоник и воду онима који су остали заробљени. Током целе ноћи су трајали напори спасавања, а из рушевина су извукли осморо преживелих.
Спасиоци су рекли да су приликом спасавања видели још тела, што значи да ће број погинулих вероватно да расте. Породице ученика су се окупиле у болницама и у близини срушене зграде ишчекујући вести о својој деци.
"Боже мој... мој син је још увек закопан, о, Боже мој, молим вас помозите!", завапила је једна мајка видевши име свог детета на плочи, а затим су се зачули крици других родитеља, преноси Гардијан.
"Господине, молим вас, пронађите моје дете", плакао је један отац док је држао једног спасиоца за руку.
Тешке бетонске плоче и други нестабилни делови зграде ометали су потрагу и спасавање. Тешка опрема је била доступна, али спасиоци је нису користили јер су бринули да би то могло узроковати даље урушавање зграде.
У акцији спасавања учествовало је неколико стотина спасиоца који су имали опрему за дисање, извлачење, медицинску евакуацију и друге помоћне алате.
Портпарол полиције је рекао да су ученици обављали поподневне молитве у згради која је била у неовлашћеном проширењу када се изненада срушила на њих. Ученице су се молиле у другом делу зграде успели су на време да побегну.
Један ученик, дечак стар 13 година, погинуо је, а 99 других ученика је повређено и пребачено у болнице, од којих су неки у критичном стању, саопштили су званичници. Власти истражују узрок урушавања. Како су навели, стара молитвена сала имала два спрата, али су на њу била додата још два без дозволе.
"Темељ старе зграде очигледно није могао да издржи два бетонска спрата и урушио се током процеса бетонирања", рекао је портпарол полиције.