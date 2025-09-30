overcast clouds
12°C
30.09.2025.
Нови Сад
eur
117.2085
usd
99.8964
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ВИДЕО) ЖЕНА СЕ ЗАГЛАВИЛА У ТОБОГАНУ ИЗНАД ОТВОРЕНОГ МОРА Настала паника, погледајте како је покушала да се извуче! Ево у каквом је стању

30.09.2025. 10:13 10:21
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
тобоган
Фото: Screenshot Instagram dnevnik.rs

Путница са крузера заглавила се у воденом тобогану на броду норвешке компаније

Видео снимак, објављен прво на ТикТоку, приказује жену која је стајала заглављена на леђима у провидном делу тобогана изнад отворене воде, покушавајући да се искобеља трудећи се да се одгурне рукама. 

Видео има више десетина милиона прегледа, а како се касније наводи жена је добро и није повређена!

До инцидента је дошло након што се акрилно стакло поломило са воденог тобогана на броду Icon of the Seas компаније Royal Caribbean International док је гост пролазио кроз њега у августу, повредивши путника.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dnevnik (@dnevnik.rs)

крузер тобоган
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај