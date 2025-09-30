(ВИДЕО) ЖЕНА СЕ ЗАГЛАВИЛА У ТОБОГАНУ ИЗНАД ОТВОРЕНОГ МОРА Настала паника, погледајте како је покушала да се извуче! Ево у каквом је стању
30.09.2025. 10:13 10:21
Путница са крузера заглавила се у воденом тобогану на броду норвешке компаније
Видео снимак, објављен прво на ТикТоку, приказује жену која је стајала заглављена на леђима у провидном делу тобогана изнад отворене воде, покушавајући да се искобеља трудећи се да се одгурне рукама.
Видео има више десетина милиона прегледа, а како се касније наводи жена је добро и није повређена!
До инцидента је дошло након што се акрилно стакло поломило са воденог тобогана на броду Icon of the Seas компаније Royal Caribbean International док је гост пролазио кроз њега у августу, повредивши путника.