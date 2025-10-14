Због уцена које доживљава њен невенчани супруг МИРКА ВАСИЉЕВИЋ ЗАВРШИЛА У БОЛНИЦИ? Сама се јавила лекарима, а ево колико је ОЗБИЉНО
Глумица Мирка Васиљевић завршила је у болници због проблема са притиском, преноси Република.
Како наводе, глумица се јавила лекарима због високог притиска, а на њено здравствено стање утицали су проблеми њеног невенчаног супруга Вујадина Савића.
Мирка Васиљевић се сама јавила лекарима због наглог скока крвног притиска, а на нарушавање њеног стања су утицали проблеми у којима се нашао глумичин супруг, бивши фудбалер Вујадин Савић, преноси Мондо.
Она се, наводно, тренутно налази под великим психичким притиском због непрестаних медијских написа који се тичу случаја њеног партнера Вујадина Савића.
Иако је јавности позната као смирена и професионална особа, очигледно је да јој актуелна ситуација тешко пада и да негативно утиче на њено здравствено стање.
Подсетимо, полиција је недавно привела трансродну особу А.К. (21), која је осумњичена да је уцењивала Вујадина Савића компромитујућим снимцима и фотографијама. Наводно је тражио новчану суму од 50.000 евра како би спречио да ти материјали процуре у јавност.