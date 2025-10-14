ШКОТЛАНЂАНИ НЕ ВОЛЕ МАГИЈУ Ево зашто је паб у Великој Британији отказао забаву на тему Харија Потера ЛОКАЛЦИ ОСУЛИ ДРВЉЕ И КАМЕЊЕ
Најудаљенији паб у Великој Британији на полуострву Кнојдарт у Шкотској отказао је раније заказану вечеру за Ноћ вештица на тему Харија Потера након што је особље било изложено "неприкладним критикама".
Паб ''Old Forge'' у Инверију, на полуострву Кнојдарт, рекламирао је догађај на тему Харија Потера 31. октобра као "чаробну ноћ пуну магичних и чаробњачких чуда", преноси Скај њуз.
Гостима је обећано је да ће по доласку на "Перон 9 3/4" добити бесплатно пиво пре поласка Хогвортс експреса.
Након што прођу кроз зачарану шуму до велике дворане, гостима је обећана "четворострука кулинарска екстраваганција", наводи британска ТВ мрежа.
Међутим, паб је отказао своје планове након што се тема показала фактором раздора локалног становништва због Џоне К. Роулинг, ауторке серијала о Харију Потеру.
Ова британска књижевница позната је као заговорница женских права и критичким ставовима.