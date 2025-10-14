ТРАВАР ЈОВА С РОМАНИЈЕ КЛЕО СЕ У ОВАЈ ЗАЧИН Његов рецепт преноси се с колена на колено, а разлог је једноставан – СПУШТА ПРИТИСАК КО ОД ШАЛЕ

overcast clouds
14.10.2025.

14.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Жена Блиц/Курир
Фото: pexels.com

Мали, мирисни пупољци каранфилића незаобилазан су зачин у празничним колачима, али њихова примена далеко превазилази кулинарство.

Овај ароматични зачин вековима се користи у народној медицини као природни лек за разне тегобе, од ублажавања болова до јачања имунитета.

О његовим моћним својствима писао је и чувени травар Јова Мијатовић, који је у својој књизи "Травар: траве и мелеми" поделио рецепт за напитак од каранфилића намењен природној регулацији крвног притиска. Његов рецепт и данас привлачи пажњу љубитеља природних лекова.

Рецепт Јове травара
 

У посуду ставите 10 грама каранфилића и прелијте са 250 милилитара воде. Оставите да одстоји 24 сата, а затим сат времена пре сваког оброка попијте две супене кашике ове течности.

Након сваке употребе доспите онолико воде колико сте попили и наставите с поступком све док каранфилић не изгуби мирис и јачину. Ако се крвни притисак не снизи, рецепт се може поновити.

Како помаже?
 

Каранфилић је познат по антиоксидативним и противупалним својствима, а богат је бета-каротеном, калцијумом, манганом, селеном, гвожђем и витаминима Б6, Ц и К. Ове материје позитивно утичу на здравље крвних судова и могу да допринесу бољој циркулацији, што објашњава зашто се овај зачин традиционално помиње у народним рецептима за притисак.

Овај ароматични зачин се понекад меша са другим биљкама (нпр. циметом или ђумбиром) у чајевима који "поспешују циркулацију" или "чисте крв".

Каранфилић садржи еугенол, активну супстанцу која има антиоксидативно и благо противупално дејство. Нека лабораторијска истраживања на животињама показала су да еугенол може благо да опусти крвне судове, што може да допринесе снижењу притиска, али то није потврђено код људи.

Иако се каранфилић сматра безбедним у малим количинама, стручњаци препоручују опрез. Особе које већ користе лекове за хипертензију, труднице или они с осетљивим желуцем требало би да се пре употребе посаветују са лекаром или фармацеутом, пише Жена Блиц.
 

Извор:
Жена Блиц/Курир
Пише:
Дневник
