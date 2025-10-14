"Моја највећа љубав, највећи учитељ и највећи мучитељ"
„Била је то његова жеља“ БЕКВАЛЧЕВА ПРИЗНАЛА ДА ЈЕ ПОСЕЋИВАЛА КОЛЕТА ДОК ЈЕ БОЛОВАО На ПОСЛЕДЊЕМ СУСРЕТУ од ње је тражио САМО ЈЕДНО
Наташа Беквалац је гостујући у Амиџи шоу открила да је песму са новог албума "Патологија" посветила највећој љубави у животу, покојном бизнисмену Миодрагу Костићу Колету.
Наиме, Амиџић је причајући о Наташиним песмама открио велику тајну, да је песму посветила бившем дечку, бизнисмену.
Пошто ми не верује, послала ми оно на нестајање. Па шта си мислила, да ћу послати неком твој спот? И један од спотова, она ми каже ја погодим коме су посвећени песма и спот. Ја сам у споту видео коцкице шећера и сад размишљам и кажем: Миодрагу Костићу је посвећена и остао сам баш шокиран. Баш нисам очекивао. Зашто си одлучила?, упитао је Амиџић.
Наташа је признала да је Колета посећивала, а да је управо његова жеља била да му посвети песму.
Зато што мислим да ја као уметник баш имам такву могућност изражавања емоција. Зато што је он то желео. У једној од посета, рекао је: "Посвети ми песму", признала је Наташа.
Стварно? То је у последњем неком периоду његовог живота?, питао је Амиџић.
Детаље о последњем сусрету, Наташа је отворено проговорила.
У последњем, да. Ми откада смо прекинули своју везу нисмо никакви сем, па једне конекције коју не могу да опишем другачије сем кармичку. Да, то је било недавно и онда смо ми заједно путем видео кола, пошто је он заједнички пријатељ и рекли му да би волели да нам напише песму. Браја се мени јавио неколико дана касније и рекао. "Ја не могу". Прошло је можда само недељу дана и послао ми је песму "Патологија".
О вези са Колетом, Наташа је сада први пут отворено говорила, пише Телеграф.
Нису све кармичке везе добре, просто неке треба да се „откарамају“ због лекција које треба да научимо заједно. Ја знам коју сам лекцију научила, могу да кажем да је он моја највећа љубав, највећи учитељ, али и највећи мучитељ...