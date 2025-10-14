overcast clouds
(ФОТО, ВИДЕО) НОВА ЕРА НАТАШЕ БЕКВАЛАЦ „Мама“ је више од албума ОВО ЈЕ ПРИЧА О ОПРОШТАЈУ, СНАЗИ И МИРУ

14.10.2025. 13:47 13:51
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Промо

Поп звезда представила најличнији пројекат у каријери: „Ово је загрљај сваке жене која је вољела, падала и поново се рађала“

После чак девет година паузе, поп звезда Наташа Беквалац објавила је нови студијски албум под називом „Мама“ – најинтимнији и најинтригантнији пројекат у њеној досадашњој каријери.

Албум садржи десет нових песама и спотова, а како најављује Наташа, представља почетак нове ере у њеном музичком и визуелном изразу.

Посебну емоцију носи спот за нумеру „Мама“, у којем се појављује и Наташина мајка Мира Беквалац. На албуму је и дугоочекивани дует са сестричином Зои, док су Наташине ћерке, Хана и Каћа, заблистале у споту за песму „Излечена“, коју је написала легендарна Марина Туцаковић.

Фото: Промо

Песму је, каже Наташа, годинама чувала за нешто посебно — баш као што је овај албум.

– Ово је прича о свему што је морало да се сломи да би поново живело и засијало. „Мама“ није само албум, већ загрљај сваке жене која је волела, падала и себе рађала изнова. Ово је прича о опроштају, снази и миру који долази када престанеш да тражиш – изјавила је Наташа Беквалац.

Нови албум „Мама“ већ изазива велико интересовање публике. 

Цео албум послушајте ОВДЕ

Наташа Беквалац
