"Да, мој принц..." ШТА ТО МИРКА ВАСИЉЕВИЋ ЗАИСТА ЖЕЛИ ДА ПОРУЧИ СРБИЈИ? Објава после бурних дана подигла прашину
Последњих дана, име мужа Мирке Васиљевић, Вујадина Савића, поново се нашло у вестима.
У причи која нема везе са филмом, серијом ни спортом, већ са приватношћу. Полиција је привела двадесетједногодишњег младића због покушаја изнуде, тражио је новац од Вујадина Савића, наводно због приватних снимака и фотографија. У питању је ситуација која би многима пољуљала тло под ногама, али Мирка, као и увек, остаје - мирна.
Годинама је део јавности посматра као „жену фудбалера“, али Мирка Васиљевић је успела да тај оквир прерасте и претвори га у причу о самопоуздању, истрајности и достојанству. Глумица, мајка четворо деце, партнерка, жена која не трчи пред камере да објасни сваку ситуацију. А овог пута је поново нашла суптилан начин да се обрати јавности и поручи да упркос свему остаје верна себи и ономе што воли.
Не оглашава се, не објашњава, не коментарише. Ради свој посао. И то, парадоксално, у свету где сви све објашњавају, постаје највећа порука коју можеш послати.
Њена последња објава и мали приказ дела текста који је подвукла иде овако: „Да, мој принц“ или "који је, како да кажем, онај наивнији", многе је заинтригирао, да ли се Мирка тиме бави својим послом, играјући улогу жене која воли и стоји иза свог човека, или је то свесна, јавна порука целој Србији да свака прича има више слојева него што споља изгледа?
Можда и једно и друго.
Јер Мирка одувек зна да балансира између оног што се види и оног што се не говори. И баш зато, док други препричавају, анализирају и мере сваку вест, она седи за столом са децом, пакује торбе за тренинг, спрема нову сцену, нови кадар, нови почетак.
У времену када се сви утркују да прокоментаришу туђе животе, Мирка бира да живи свој.