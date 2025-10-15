КРАЉИЦА ЕЛИЗАБЕТА ГОДИНАМА ЈЕ ЈЕЛА ИСТИ РУЧАК Ево због која два састојка је изгледала млађе

Посебно када је у питању њена рутина за ручак.

Према речима бившег краљевског кувара Дарена Мекгрејдија, краљица Елизабета није нужно била 'гурман', али је свој дневни оброк држала лаганим, чистим и 'једноставним'.

Говорећи за медије пре смрти краљице Елизабете, дугогодишњи кувар палате открио је да је њена тајна одржавања форме била у томе што је била 'веома дисциплинована' када је у питању храна.

- Она једе да би живела, за разлику од принца Филипа, који је волео да једе и могао је цео дан да прича о храни - поделио је Мекгрејди.

Типичан ручак укључивао је 'нешто једноставно, попут рибе са поврћем', рекао је, додајући:

- Волела је да једе гриловани довер соле (врста рибе) са бланшираним спанаћем или тиквицама – каже он.

Овакав оброк, богат немасним протеинима и лиснатим поврћем, пружао је стабилан извор енергије без осећаја тежине, што је било кључно за некога са тако ужурбаним распоредом.

Према подацима са WebMD-а, риба довер соле такође је богата омега-3 масним киселинама, које су познате по томе што подржавају здравље срца и блистав изглед коже. У комбинацији са спанаћем или тиквицама, овај оброк био је права нутритивна бомба и природан савезник против упала.

Када краљица Елизабета није присуствовала свечаним вечерама или другим званичним догађајима, често је јела сама.

- Правило је - без скроба. Нема кромпира, пиринча или пасте за вечеру. Обично нешто попут гриловане рибе соле са поврћем и салатом - рекао је Дарен Мекгрејди.

У књизи Кување и Круна (Cooking & The Crown) Тома Паркера Боулса, сина краљице Камиле, такође се помиње склоност покојне краљице ка 'једноставним' оброцима за ручак.

- Она, према речима Марка Фланагана, краљевског кувара покојне краљице и краља Чарлса, није била велики љубитељ хране, и када би била сама, често би јела само један оброк - написао је аутор.

Краљ Чарлс је наследио мајчину љубав према здравој исхрани, али не нужно када је ручак у питању. Краљ Чарлс је годинама био познат по томе да не једе ручак, све док га краљица Камила није подстакла да то промени после његове дијагнозе рака.

