УПОЗНАЈТЕ ЧОВЕКА ЧИЈЕ ПУНО ИМЕ ЗАУЗИМА ШЕСТ СТРАНИЦА МАТИЧНОГ ЛИСТА! Сватови се шећкали са чашом шампањца док није рекао „да”!
Лоренс Воткинс с Новог Зеланда је Гинисов рекордер као човек са највећим бројем личних имена на свету – има чак 2.253 имена.
Пензионисани радник обезбеђења из Оукланда на Новом Зеланду Лоренс Воткинс има званично најдуже лично име на свету, што је потврђено и у Гинисовој књизи рекорда.
Његов матични лист на коме је наведено свих његових 2.253 имена има шест страница. Када би Воткинс приликом представљања требало да каже своје пуно име, за то би му требало око 20 минута, преноси CNN.
То се показало на његовом венчању 1991. године.
Тада је свештеник који је током церемоније требало да му прочита име, унапред снимио исцрпан списак свих имена. Списак имена је био емитован док су гости лутали по простору са шампањцем у рукама, све док коначно није дошао тренутак да Воткинс каже „да”.
Воткинсу је титулу особе која има најдуже лично име недавно доделила Гинисова књига рекорда приликом рекласификације првобитног рекорда за најдуже хришћанско име, које је било регистровано 1992. године.
Рођен као Лоренс Грегори Воткинс 1965. године, Новозеланђанин је рекао да је био фасциниран телевизијском емисијом „Риплијево веровали или не”, која је приказивала необичне чињенице о изузетним људима, местима и догађајима широм света.
Затим се заинтересовао и за Гинисову књигу рекорда, за коју је рекао да је прочитао од корица до корица и да му је то пробудило амбицију да се и он нађе на њеним страницама.
Због тога је сам додао толико имена уз уобичајено име које је добио након рођења.