ИЗАЗОВ ЗА СМЕЛЕ!
ОВО ЈЕ 70 Гинисових рекорда које НИКО НИКАДА НИЈЕ ОБОРИО! Имате ли ХРАБРОСТИ да постанете први? Можда баш ваше име буде на листи
Гинисова књига рекорда већ седам деценија фасцинира људе широм света.
Сваке године обични људи из целог света улазе на странице ове чувене књиге - неки због снаге, неки због брзине, неки због идеја које су потпуно бизарне и урнебесне. Али ево изненађења: чак 70 рекорда још увек чека свог првог обарача.
Да, добро сте прочитали. Нико их никада није ни покушао.
Шанса да будете први у историји
На званичном сајту Гинисове књиге рекорда објављено је:
- Да бисмо инспирисали следећи талас обарача рекорда, заронили смо у нашу базу података и пронашли 70 наслова који никада нису постављени у нашој 70-годишњој историји! Да ли бисте могли бити први који ће поставити један од ових рекорда?
Звучи лудо, али и изазовно. Од гурања поморанџе носом, трке у врећама или прескакања бескрајних препрека, све до балансирања кашике на носу или храњења љубимца посластицом на балансу, листа је једнако забавна колико и невероватна.
А оно што ову причу чини још узбудљивијом јесте чињеница да је довољно отворити налог на сајту, изабрати рекорд и пријавити се. Ваше име може постати прво у историји.
Гинисова књига рекорда има 70 изазова који чекају на своје обараче
Брзина
Најбрже 10 м држећи балон између колена
Најбрже 400 м у перајима за пливање
Најбржа трка у врећама (400 м)
Најбржа штафета 4x100 м са јајетом и кашиком
Најбрже гурање поморанџе 100 м носом
Најбрже окретање десет флаша воде
Највише давања петица за 30 секунди
Највише мајица обучених за један минут (појединачно)
Највише удараца форхендом/бекхендом о зид (30 секунди)
Најбрже дување у печат 10 м
Најбржа штафета 50 x 50 м (мешовито)
Снага
Најбржи успон на висину Монт Евереста бициклом
Најбржи успон на висину Монт Евереста степеницама
Најдаља удаљеност прескоком за један сат (тимски)
Најдаља удаљеност пливања за 24 сата (тимски)
Највише пада седишта на трамболини за један сат
Најбрже време окретања гуме преко 50 м
Највише лименки пића згњечених ногама за један минут (жене)
Највише лименки пића згњечених ногама за један минут (мушкарци)
Најдаљи скок из места (жене)
Најуспешнији сервиси у стоном тенису за један сат
Најдаље бацање флаше
Прецизност
Највише бацања новчића
Најбрже прављење наруквице од разбоја
Највише ољуштених кромпира за један минут
Најбржа пирамида од карата (5 спратова)
Најдуже одбијање новчића у шољу
Најдужи ланац од спајалица (1 минут)
Најдужи ланац од спајалица (3 минута)
Највише јаја сложених за један минут
Највише гумица за косу у коси за један минут
Највише лоптица за стони тенис у једној руци
Највиша гомила Гинисових књига рекорда за 30 секунди
Највише новчића балансираних и отетих са лакта
Највише флаша са крунским чепом отворених једном руком (1 минут)
Највише лименки пића згњечених ногама за један минут
Највише трака за главу/знојница ношених одједном
Страст
Највише поједених инћуна за један минут
Најдужи маратон у видео-играма (Roblox)
Највише поједених чипса на бази кромпира за минут
Најбрже путовање на све стадионе Премијер лиге
Најдужи врисак појединца
Најбрже грађење замка у Мајнкрафту (сурвивал мод)
Највише биоскопа посећених за један месец
Највише кафића посећених за један месец
Највише колачића среће поједених за један минут
Најбрже прављење бурита
Најбрже залеђивање 100 колачића
Најдаљи ударац у пречку волејем
Највећа висина са које је испуштено јаје без разбијања
Стрпљење
Најдуже балансирање чаше воде на глави
Најдуже балансирање кашике на носу
Најдужи маратон свирања ваздушне гитаре
Најдуже држање балона у ваздуху ногама
Најдуже држање пет балона у ваздуху
За децу (испод 16 година)
Најбржа огрлица од тестенине
Најбрже склапање Господина Кромпирове Главе
Највише балона надуваних за минут
Са пријатељем или љубимцем
Најбржих 100 м у "људским колицима"
Најбржих 10 км на три ноге (мешовито)
Најдуже трајање дупле даске (тим од 2)
Најдуже држање пет балона у ваздуху (тим од 2)
Најбржа рупа голфа (тим од 2)
Највише пољубаца за 30 секунди (пар)
Највише скокова у прескоку (1 сат, тим од 2)
Највише воде померене сунђером (1 минут, тим од 2)
Највише јастука за кување на којима се седело (1 минут, тим од 2)
Највиша гомила коцкица за један минут (тим од 2)
Највише разбијених јаја за 30 секунди једном руком (тим од 2)
Највише предмета које је мачка ухватила за минут
Највише посластица балансираних на псу нос за 30 секунди
Ко ће бити први?
Било да вас привлачи брзина, прецизност или чиста лудост – неко од ових изазова могао би да носи баш ваше име. Питање је само једно: имате ли храбрости да пробате?