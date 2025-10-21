КРАЈ СВЕТА ЋЕ ДОЋИ ПРЕ НЕГО ШТО СМО МИСЛИЛИ! Научници израчунали када Земља више неће бити погодна за живот, а процес је већ ПОЧЕО
Научници из Јапана и Сједињених Америчких Држава заједничким су истраживањем покушали да одговоре на једно од најважнијих питања данашњице – колико дуго ће Земља још бити погодна за живот.
Иако на први поглед подсећа на сценарио научно-фантастичног филма, реч је о озбиљном научном пројекту који су спровели истраживачи са Универзитета Тохо и НАСА, користећи притом најнапредније суперкомпјутерске моделе.
Према резултатима истраживања, Земља би могла постати потпуно непогодна за живот много раније него што се досад мислило. Студија под називом "The Future Lifespan of Earth’s Oxygenated Atmosphere" показује да је будућност наше планете нераскидиво повезана с развојем и животним циклусом Сунца.
Сунце као тихи убица
Током милијарду година, Сунце ће се поступно ширити и постајати све топлије, емитујући све већу количину смртоносног зрачења које ће Земљу полако претварати у беживотну планету.
Да би прецизно моделирали ову далеку будућност, научници су спровели више од 400.000 компјутерских симулација. Резултати, објављени у студији предвиђају да ће Земља постати потпуно негостољубива за отприлике милијарду година. То је драстично краће у односу на претходне процене које су биосфери давале још око две милијарде година живота.
"Дуги низ година, животни век Земљине биосфере разматран је на основу сталног јачања Сунчевог сјаја", изјавио је Казуми Озаки, водећи аутор студије.
Нови модели, међутим, тај период скраћују за отприлике пола времена. Према симулацијама, за милијарду година океани ће потпуно испарити, атмосфера ће изгубити сав кисеоник, а површина Земље ће постати ужарена пустош на којој ни најотпорнији микроорганизми неће моћи да преживе, пише LADbible.
Међутим, за људску врсту и друге сложене организме, крај долази много, много раније. Суперкомпјутерски модели јасно показују да ће се услови за живот драстично погоршати пуно пре него што океани потпуно испаре. Интензивирајуће Сунчево зрачење покренуће неповратне промене у атмосфери, укључујући драстичан пад нивоа кисеоника, погоршање квалитета ваздуха и екстремни пораст температура. Иако истраживачи нису навели специфичан датум краја људске цивилизације, упозоравају да ће еколошки услови постати неодрживи за људе знатно пре споменутог рока.
Знаци су већ овде
Научници упозоравају да су рани, суптилни знаци овог дугорочног процеса већ видљиви. Повећана соларна активност, попут соларних олуја и короналних избачаја масе, већ данас утиче на Земљино магнетско поље и поступно смањује ниво кисеоника у атмосфери.
Када се ови природни циклуси комбинују с климатским променама узрокованим људским деловањем, које већ обарају температурне рекорде и убрзавају отапање леда, добија се забрињавајућа слика у којој је видљиво да наша планета полако губи своју равнотежу.
Крај живота на Земљи, како га предвиђа ова студија, неће бити филмска катаклизма, већ спор и неповратан процес гушења планете.