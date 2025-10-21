“ПАСУЉ ГРОФИЦА” је посни специјалитет ФРУШКЕ ГОРЕ! Рецепт стар вековима, чисти организам и даје снагу у хладним данима
Пасуљ пребранац је кулинарски класик, али мало ко зна за његову праву, посну, манастирску верзију.
Откривамо зашто се овај специјалитет са Фрушке Горе назива "пасуљ грофица", како су га монаси усавршили до савршенства и зашто је, због високог садржаја протеина и влакана, он најбољи природни лек за варење током зиме.
Фрушка Гора је позната по виноградима и манастирима. Управо у манастирским кухињама, где је пост био основа живота, настали су најбогатији посни рецепти. Манастирски пасуљ није био само храна; он је био оброк који је морао да обезбеди снагу и ситост монасима током дугих бдења и тешког рада. Због богатства укуса и састојака, овај посни пребранац се у шали назива "пасуљ грофица".
Пасуљ и тајна спорог кувања
Кључ савршенства овог јела лежи у спорости и трпљењу, што је монашка врлина. За разлику од кућне припреме, пасуљ се у манастирским казанима кувао сатима, често и цео дан, на благој ватри. Прво правило: пасуљ се мора кувати у три воде. Прва вода се просипа, друга се дуже кува, а тек у трећој се додају зачини.
Најважнији детаљ је у томе што су монаси, уместо сувог меса, користили обиље карамелизованог лука, шаргарепе, и листове ловора, а за густину би део скуваног пасуља пасиртали (пропасирали), па га вратили у чорбу. Зачини, попут алеве паприке и туцаног бибера, додају се тек пред сам крај.
Лек за желудац и чиста енергија
Манастирски пасуљ је идеалан оброк за зиму јер је богат протеинима, влакнима и гвожђем, а изузетно је сиромашан мастима (када се припрема посно).
Лек за варење: Пасуљ је природни извор влакана која чисте црева и помажу у варењу, што је кључно након празничне, тешке хране.
Дуга ситост: Због комплексних угљених хидрата, обезбеђује дуготрајну енергију без наглих скокова шећера.
Овај манастирски рецепт са Фрушке Горе сведочи о томе да је најздравија храна она која је настала из потребе, поста и традиције, а не из луксуза.