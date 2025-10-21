СИНДРОМ МОЖДАНОГ УДАРА У ФРИЗЕРСКОМ САЛОНУ Ево шта вас може угрозити
Шампонирање косе и масажа темена један су од главних делова сваке посете фризерском салону.
Време проведено код посебног умиваоника обично зависи од врсте третмана, али већина људи није свесна проблема који може настати ако је глава предуго нагнута уназад у положају у којем се налази током прања косе. Наиме, тај положај може компримовати или поцепати вертебралне артерије које снабдевају мозак крвљу, што може довести до можданог удара.
Ова појава добила је колоквијални назив beauty parlor stroke syndrome (BPSS), односно „синдром можданог удара у салону“. Чланак објављен у мају у часопису The American Journal of Emergency Medicine идентификовао је 54 случаја BPSS-а током 48 година. Од укупног броја, 42 случаја догодила су се у салонима, осам је било повезано са стоматолошким захватима, а преостали су настали у неком другом окружењу.
„Унутар панораме неуролошких хитних стања, BPSS се издваја не само по својој јединственој етиологији, већ и по уобичајеном карактеру свог окидача — прекомерном забацивању врата током прања косе у салону“, написали су истраживачи.
Озбиљни симптоми
Пуцање вертебралних артерија које се протежу уз задњи део врата или каротидних артерија са страна врата може довести до можданог удара када крв која улази у оштећени зид формира угрушак који путује до мозга.
Елизабет Смит из Калифорније испричала је да јој се то догодило 2014. године, две недеље након што је направила фризуру у једном калифорнијском салону.
„Лежим и питам се – хоћу ли се пробудити сутра?“, рекла је Смит новинарима након што је тужила салон.
Навела је да јој је прекомерно забацивање врата код умиваоника „пресекло“ вертебралну артерију. Дисекција цервикалне артерије изазвала је „нестабилан ход“, „губитак моторичких способности“ у левој руци и оштећење левог ока, према њеној тужби.
Симптоми BPSS-а варирају у зависности од обима васкуларног оштећења, али могу укључивати: изненадну парализу или слабост на једној страни тела (посебно на лицу, руци или нози), вртоглавицу или губитак свести, губитак равнотеже и потешкоће у ходу, замућен или двоструки вид на једном или оба ока, главобољу, мучнину, повраћање, потешкоће са дисањем, жвакањем или гутањем, као и нејасан говор.
Било је и смртних случајева
У медицинском чланку истраживачи су навели да су најчешћи симптоми BPSS-а вртоглавица, проблеми са равнотежом и главобоља. Лечење је укључивало примену лекова за растварање крвних угрушака, постављање стента ради обнове протока крви у блокираној артерији и хируршке интервенције.
„Резултати су варирали од потпуног опоравка до трајних симптома и смртног исхода“, написали су истраживачи.
BPSS је први пут описан 1974. године код четири пацијента, а термин је званично уведен скоро две деценије касније, 1993. године, од стране њујоршког неуролога који је објавио пет случајева.
Ризик од BPSS-а не значи да треба у потпуности избегавати или смањити посете фризерским салонима, већ је важно да врат буде адекватно подупрт, како не би било потребе за прекомерним забацивањем главе уназад.