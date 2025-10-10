(ВИДЕО) ПОПИЛА ШОЉИЦУ ЧАЈА И ОСТАЛА ПАРАЛИСАНА НАКОН 10 ДАНА ОД ПОРОЂАЈА Капке лепи траком да би заспала, а сви симптоми подсећали на мождани удар!
У једном обичном поподневу, док је држала шољу чаја у руци, лице јој је почело да се „гаси“. Десет дана након порођаја, Карина је изгубила могућност да трепће, једе и говори без бола. Данас, да би заспала, лепи капке траком.
Понекад најстрашнији тренуци долазе у тишини. Само десет дана након што је родила своју ћерку Мекензи, Карина Вајт из шкотског града Гленротис желела је да проживи онај најобичнији тренутак мајчинства - шољу чаја у миру.
Али у истом тренутку када је спустила шољу, осетила је да јој леву страну усана обузима утрнулост. У огледалу је видела да јој се угао усана спушта, а поглед постаје „укочен“. Помислила је да има мождани удар.
„Нисам могла да говорим. Срце ми је тукло као да ће да искочи. Само сам помислила на децу - и на то да не смем да умрем сада“, присетила се Карина.
У болници је сазнала да је у питању Белова парализа – изненадна, обично привремена парализа једне стране лица, изазвана упалом фацијалног нерва. Код ње се јавила непосредно после порођаја, у тренутку када је тело већ било исцрпљено хормонима, стресом и несаницом.
У првих неколико дана након дијагнозе, лице јој је било потпуно непокретно.
„Гледала сам се у огледало и нисам могла да препознам себе. Нисам могла да се насмејем, да пољубим бебу, да трепнем. Кад пијем, вода ми цури низ браду. Кад једем, храна ми пада са стране.“
Доктори су јој рекли да би се функција могла повратити за шест месеци, али и да у неким случајевима парализа остаје трајна. Од тада, свако вече лепи капке траком, да јој се очи не би исушиле током сна.
Дању користи капи и топле облоге, а с времена на време прстима затвара око, да га заштити од светлости. „Најтеже је било помирити се с тим да то нисам могла да контролишем“, рекла је тихо.
У тренуцима када већина мајки покушава да научи да поново воли своје тело, Карина се борила са осећајем да је изгубила део идентитета.
„Имала сам проблем са самопоуздањем и пре тога, а сада сам морала да научим да живим с лицем које ми више није враћало осмех.“
Није излазила из куће две недеље. Људи би је погледали двапут, деца питала зашто се не смеје. На ТикТоку је објавила снимак са поруком:
„Пробудила сам се 10 дана после порођаја са пола лица парализованом.“
Видео је постао виралан - и уместо сажаљења, донео јој је подршку.
На прегледу су јој објаснили да постпорођајна Белова парализа може настати због хормонских осцилација, задржавања течности и опште исцрпљености организма. ЦТ и крвне анализе су то потврдиле.
„Доктор је рекао да сам само имала пех. Да сам била под стресом, уморна, и да је то једноставно – моја лоша срећа“, каже Карина.
Ипак, није одустала. Почела је да иде на акупунктуру једном недељно, ради вежбе за лице и свако вече масира образе и чело.
„Када сам први пут осетила да ми се леви део усана померио – само мало, тек толико да направим полуосмех – плакала сам. То ми је дало наду.“
Њена прича изазвала је лавину емоција међу женама које су прошле кроз исто.
Коментари су се претворили у мрежу подршке – искрене, сирове и пуне разумевања.
„Имала сам исто, било је застрашујуће у почетку“, написала је Кејт, мајка троје деце из Јорка.
„Али после много терапије и одмора, после пет недеља сам се вратила у нормалу. Само полако. Масирај лице, одмарај и веруј.“
Талија, која је Белову парализу имала 2020. године, додала је:
„Знам како ти је. То је ужасно искуство. Масирај образе, и кад се чини да се ништа не дешава - настави. Мени су помогли топли облози. Прође, обећавам.“
Бри, жена која је прошла кроз стресну трудноћу, питала је:
„Да ли стрес погоршава стање? Мени јесте. Тек кад сам престала да се оптерећујем, почела сам да се опорављам.“
А онда је стигла порука од Моане, младе жене са Новог Зеланда:
„Молим те, пробај акупунктуру. Мени је помогла кад ништа друго није радило.“
Коментари су постали мали круг жена које разумеју без речи – заједница оних које су морале да науче да се поново осмехну.
Према Националној библиотеци медицине, постпорођајна Белова парализа није ретка.
Хормонске промене, флуктуације у имунитету и физиолошки стрес порођаја могу изазвати отицање нерва који контролише мишиће лица.
Код већине жена, симптоми се повуку у року од 3 до 6 месеци, али потпуни опоравак зависи од правовремене терапије стероидима и физичких вежби.
Лекари препоручују и акупунктуру, као и масажу топлим облогама, које помажу да се нерв постепено реактивира.
Данас, Карина је научила да живи са непредвидивим данима.
„Има дана кад могу да померим образ и насмејем се, а има оних кад опет не могу ништа. Али више се не стидим. Научила сам да то лице и даље припада мени.“
Њене ћерке – трогодишња Ајла и беба Мекензи – сваког јутра јој донесу осмех који сама још увек не може да направи.
„Оне се смеју уместо мене“, каже. „И то ми је довољно.“