ПОЗНАТА РУСКИЊА ЈЕ БАЦИЛА ТАРОТ КАРТЕ Ево шта СВАКИ ЗНАК може да очекује у наредној години! 2026. је у знаку МОЋНЕ ЕНЕРГИЈЕ ВАТРЕНОГ КОЊА Ево кога чека успех!

09.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Жена Блиц
хороскоп
Фото: pexels.com

2026. година ће бити симбол Ватреног коња, пружајући енергију и унутрашње промене.

Астролог Настја Нескјучна предвиђа успехе за оне који остају доследни и каналишу енергију.
 

Јарчеве очекују признања и награде, а Ваге ће коначно научити да поставе границе. Година Ватреног коња, која почиње 2026, доноси свима брз темпо, моћну енергију и велике преокрете. То је година која нас учи како да истовремено будемо страствени и дисциплиновани.

Руска атролошкиња и таротолог Настја Нескјучна припремила је детаљан тарот хороскоп за све знакове Зодијака и открива: успех ће доћи онима који знају да каналишу енергију и остану доследни себи.

Енергетски, 2026. година доноси огромно убрзање. Симбол Ватреног коња представља покрет, промене и потребу да преузмемо одговорност за свој живот. То је година у којој се од нас тражи зрелост, доследност и упорност особине које ће одлучити о томе ко ће стићи до циља.

Ово је време када ћемо учити како да спојимо импулс и дисциплину, да слушамо интуицију, али и да планирамо. Тарот карте поручују: само они који не одустају на пола пута могу очекивати стабилне резултате и праве награде.

Ован
Карте: Витез пентакла + Крст
Овнове чека период зрелости и озбиљних одлука. Бићете тестирани у послу, породици и личним амбицијама.

Посао: Више задатака и већа очекивања, али и шанса да се издвојите. Нови пројекти биће улазница у вишу професионалну лигу.

Финансије: Стабилност, али без ризика, чувајте оно што имате.

Љубав: Превише обавеза може унети дистанцу у однос. Отворен разговор и поверење спречиће неспоразуме.

Здравље: Нервни систем биће под притиском, одмарајте се и не трошите енергију на ситнице.

хороскоп
Фото: pexels.com

Бик
Карте: Краљица штапова + Кућа

Бикови ће у 2026. осетити мир и самопоуздање.

Посао: Ваша поузданост биће награђена новим понудама и одговорношћу.

Финансије: Добар тренутак за улагања у дом, породицу и веће куповине, али са мером.

Љубав: Породица и дом постају центар вашег света. За слободне Бикове могућа судбинска љубав.

Здравље: Фокусирајте се на здраве навике, редован сан и шетње.

Близанци
Карте: Девет штапова + Сунце

Година доноси пробој и признање.

Посао: Напокон се види резултат вашег труда. Само мало стрпљења исплатиће се.

Финансије: Раст прихода, али само уз добру самоконтролу.

Љубав: Односи постају дубљи и искренији. Ако сте слободни љубав долази кроз пријатељство.

Здравље: Поведите рачуна о исцрпљености и стресу.

хороскоп
Фото: pexels.com

Рак
Карте: Сунце + Рода

Ракове чека година експанзије и светла.

Посао: Каријерни скок и признање, али и више одговорности.

Финансије: Стабилни приходи и могућност додатног извора зараде.

Љубав: Многи Ракови ће упловити у брак, започети заједнички живот или постати родитељи.

Здравље: Потребно је обнављати енергију кроз сан, природу и хобије.

Лав
Карте: Ђаво + Дете

За Лавове ће 2026. бити година великих изазова и инспирација.

Посао: Идеје се нижу, храбро их реализујте ово је време да засијате.

Финансије: Нови извори прихода, али избегавајте сумњиве понуде.

Љубав: Магнетизам вам је јак љубавне прилике ће саме долазити. У вези, унесите више романтике.

Здравље: Емотивна стабилност је кључ. Ослободите се стреса кроз покрет и креативност.

Девица
Карте: Луда + Жена

Година доноси нови почетак и корисне сусрете.

Посао: Могућа промена професије, обуке, нови пројекти.

Финансије: Стабилне, најбоље инвестирати у сопствени развој.

Љубав: Нови људи, нова осећања. У постојећим везама дубље разумевање.

Здравље: Умерене физичке активности, одмор и медитација су ваши савезници.

Вага
Карте: Седам штапова + Сидро

Ваге ће научити да кажу „не“ без гриже савести.

Посао: Конкуренција и притисак, али уз чврст став, победа.

Финансије: Чувајте новац, не улажите без провере.

Љубав: Сукоби су могући, али ће помоћи да рашчистите шта вам заиста значи.

Здравље: Чувајте срце и смањите стрес.

хороскоп
Фото: pexels.com

Шкорпија
Карте: Осам штапова + Брод

Година путовања, промене и нових познанстава.

Посао: Нови тим, пројекат или посао, све иде у смеру трансформације.

Финансије: Успех кроз сарадњу са људима из иностранства или друге градове.

Љубав: Упознаћете занимљиву особу током пута или онлине. За парове обнављање страсти.

Здравље: Обратите пажњу на килажу и хроничне тегобе.

Стрелац
Карте: Обешени + Змија

За Стрелчеве долази време интроспекције и учења стрпљењу.

Посао: Напредак спорији него што желите, али дугорочно стабилан.

Финансије: Бирајте сигурно, избегавајте ризичне послове.

Љубав: Искреност изнад свега лажи и тајне брзо излазе на видело.

Здравље: Фокус на емоцијама и хормонима. Помозите телу детоксом и одмором.

Јарац
Карте: Шест штапова + Медвед

Јарчеве чека година победе!

Посао: Напредовање, нова позиција, подршка колега и ауторитета.

Финансије: Раст прихода, остварење дугорочних циљева.

Љубав: Парови доносе велике заједничке одлуке. Слободни улазе у квалитетан однос.

Здравље: Пуна енергија, али опрез у саобраћају и са ситним повредама.

Водолија
Карте: Ас пехара + Јахач

Водолије ће 2026. годину памтити по изненадним приликама и креативном узлету.

Посао: Одважни потези доносе успех и подршку.

Финансије: Зарада кроз хоби или креативност.

Љубав: Нова осећања, флерт и искрена емоција.

Здравље: Урадите превентивне прегледе, освежите животне навике.

Рибе
Карте: Паж пентакла + Птице

За Рибе – година знања и личног развоја.

Посао: Нови пројекти везани за комуникацију и образовање.

Финансије: Стабилне, са могућношћу постепеног раста.

Љубав: Љубав из пријатељства, нежан и стабилан однос.

Здравље: Обратите пажњу на дисајне органе и редовно боравите на свежем ваздуху, пише Жена Блиц.

 

хороскоп знак хороскоп хороскопски знаци Астро
Извор:
Жена Блиц
Пише:
Дневник
Магазин
