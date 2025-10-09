ПОЗНАТА РУСКИЊА ЈЕ БАЦИЛА ТАРОТ КАРТЕ Ево шта СВАКИ ЗНАК може да очекује у наредној години! 2026. је у знаку МОЋНЕ ЕНЕРГИЈЕ ВАТРЕНОГ КОЊА Ево кога чека успех!
2026. година ће бити симбол Ватреног коња, пружајући енергију и унутрашње промене.
Астролог Настја Нескјучна предвиђа успехе за оне који остају доследни и каналишу енергију.
Јарчеве очекују признања и награде, а Ваге ће коначно научити да поставе границе. Година Ватреног коња, која почиње 2026, доноси свима брз темпо, моћну енергију и велике преокрете. То је година која нас учи како да истовремено будемо страствени и дисциплиновани.
Руска атролошкиња и таротолог Настја Нескјучна припремила је детаљан тарот хороскоп за све знакове Зодијака и открива: успех ће доћи онима који знају да каналишу енергију и остану доследни себи.
Енергетски, 2026. година доноси огромно убрзање. Симбол Ватреног коња представља покрет, промене и потребу да преузмемо одговорност за свој живот. То је година у којој се од нас тражи зрелост, доследност и упорност особине које ће одлучити о томе ко ће стићи до циља.
Ово је време када ћемо учити како да спојимо импулс и дисциплину, да слушамо интуицију, али и да планирамо. Тарот карте поручују: само они који не одустају на пола пута могу очекивати стабилне резултате и праве награде.
Ован
Карте: Витез пентакла + Крст
Овнове чека период зрелости и озбиљних одлука. Бићете тестирани у послу, породици и личним амбицијама.
Посао: Више задатака и већа очекивања, али и шанса да се издвојите. Нови пројекти биће улазница у вишу професионалну лигу.
Финансије: Стабилност, али без ризика, чувајте оно што имате.
Љубав: Превише обавеза може унети дистанцу у однос. Отворен разговор и поверење спречиће неспоразуме.
Здравље: Нервни систем биће под притиском, одмарајте се и не трошите енергију на ситнице.
Бик
Карте: Краљица штапова + Кућа
Бикови ће у 2026. осетити мир и самопоуздање.
Посао: Ваша поузданост биће награђена новим понудама и одговорношћу.
Финансије: Добар тренутак за улагања у дом, породицу и веће куповине, али са мером.
Љубав: Породица и дом постају центар вашег света. За слободне Бикове могућа судбинска љубав.
Здравље: Фокусирајте се на здраве навике, редован сан и шетње.
Близанци
Карте: Девет штапова + Сунце
Година доноси пробој и признање.
Посао: Напокон се види резултат вашег труда. Само мало стрпљења исплатиће се.
Финансије: Раст прихода, али само уз добру самоконтролу.
Љубав: Односи постају дубљи и искренији. Ако сте слободни љубав долази кроз пријатељство.
Здравље: Поведите рачуна о исцрпљености и стресу.
Рак
Карте: Сунце + Рода
Ракове чека година експанзије и светла.
Посао: Каријерни скок и признање, али и више одговорности.
Финансије: Стабилни приходи и могућност додатног извора зараде.
Љубав: Многи Ракови ће упловити у брак, започети заједнички живот или постати родитељи.
Здравље: Потребно је обнављати енергију кроз сан, природу и хобије.
Лав
Карте: Ђаво + Дете
За Лавове ће 2026. бити година великих изазова и инспирација.
Посао: Идеје се нижу, храбро их реализујте ово је време да засијате.
Финансије: Нови извори прихода, али избегавајте сумњиве понуде.
Љубав: Магнетизам вам је јак љубавне прилике ће саме долазити. У вези, унесите више романтике.
Здравље: Емотивна стабилност је кључ. Ослободите се стреса кроз покрет и креативност.
Девица
Карте: Луда + Жена
Година доноси нови почетак и корисне сусрете.
Посао: Могућа промена професије, обуке, нови пројекти.
Финансије: Стабилне, најбоље инвестирати у сопствени развој.
Љубав: Нови људи, нова осећања. У постојећим везама дубље разумевање.
Здравље: Умерене физичке активности, одмор и медитација су ваши савезници.
Вага
Карте: Седам штапова + Сидро
Ваге ће научити да кажу „не“ без гриже савести.
Посао: Конкуренција и притисак, али уз чврст став, победа.
Финансије: Чувајте новац, не улажите без провере.
Љубав: Сукоби су могући, али ће помоћи да рашчистите шта вам заиста значи.
Здравље: Чувајте срце и смањите стрес.
Шкорпија
Карте: Осам штапова + Брод
Година путовања, промене и нових познанстава.
Посао: Нови тим, пројекат или посао, све иде у смеру трансформације.
Финансије: Успех кроз сарадњу са људима из иностранства или друге градове.
Љубав: Упознаћете занимљиву особу током пута или онлине. За парове обнављање страсти.
Здравље: Обратите пажњу на килажу и хроничне тегобе.
Стрелац
Карте: Обешени + Змија
За Стрелчеве долази време интроспекције и учења стрпљењу.
Посао: Напредак спорији него што желите, али дугорочно стабилан.
Финансије: Бирајте сигурно, избегавајте ризичне послове.
Љубав: Искреност изнад свега лажи и тајне брзо излазе на видело.
Здравље: Фокус на емоцијама и хормонима. Помозите телу детоксом и одмором.
Јарац
Карте: Шест штапова + Медвед
Јарчеве чека година победе!
Посао: Напредовање, нова позиција, подршка колега и ауторитета.
Финансије: Раст прихода, остварење дугорочних циљева.
Љубав: Парови доносе велике заједничке одлуке. Слободни улазе у квалитетан однос.
Здравље: Пуна енергија, али опрез у саобраћају и са ситним повредама.
Водолија
Карте: Ас пехара + Јахач
Водолије ће 2026. годину памтити по изненадним приликама и креативном узлету.
Посао: Одважни потези доносе успех и подршку.
Финансије: Зарада кроз хоби или креативност.
Љубав: Нова осећања, флерт и искрена емоција.
Здравље: Урадите превентивне прегледе, освежите животне навике.
Рибе
Карте: Паж пентакла + Птице
За Рибе – година знања и личног развоја.
Посао: Нови пројекти везани за комуникацију и образовање.
Финансије: Стабилне, са могућношћу постепеног раста.
Љубав: Љубав из пријатељства, нежан и стабилан однос.
Здравље: Обратите пажњу на дисајне органе и редовно боравите на свежем ваздуху, пише Жена Блиц.