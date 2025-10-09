СТИГЛИ ХЛАДНИ ДАНИ, А РАЧУНИ ПРЕТЕ! Ево како да сачувате топлоту у кући и СМАЊИТЕ потрошњу и до 50% уз ове једноставне трикове
Јесен је стигла, све мирише на топле напитке и ћебад, али реалност брзо стиже уз прве рачуне. Цене скачу, топлоту плаћамо као луксуз, а промаја и даље кружи становима као да има своје место на рачуну.
Добра вест је да се потрошња може смањити и до 50 одсто без великих улагања и без смрзавања. Потребно је само мало логике и неколико паметних потеза.
Затворити рупе, буквално
Највише топлоте губи се кроз прозоре и врата. Ако завеса помера ваздух и када су прозори затворени, то је јасан знак да изолација није добра. Самолепљиве траке за дихтовање и силиконски заптивачи могу се лако поставити и коштају мање од једне кафе у граду, а ефекат је видљив већ на следећем рачуну.
Замена старих гума и попуњавање свих пукотина значајно смањују губитак топлоте.
Паметно проветравање
Једна од најчешћих грешака је држање прозора одшкринутих сатима. Много је ефикасније отворити прозоре широм на пет минута, направити брзу промају и тако освежити ваздух без хлађења зидова.
На тај начин простор остаје топао, а ваздух свеж.
Сунце као природни грејач
Сунце је бесплатан извор топлоте и треба га максимално искористити. Током дана завесе и ролетне треба склонити, а чим падне мрак, затворити их поново. Дебље завесе стварају додатни слој изолације и чувају топлоту у простору.
Овај једноставан трик може да утиче на температуру у стану више него што се мисли.
Температура није такмичење
За већину домаћинстава оптимална температура у просторијама је од 20 до 22 степена. Смањењем температуре за само један степен потрошња енергије се смањује и до пет одсто.
Нема потребе да простор буде прегрејан, довољно је да буде пријатно и топло без расипања.
Радијатори морају имати слободан проток топлоте. Ако су прекривени завесама или блокирани намештајем, ефикасност грејања драстично опада.
Помера се све што стоји испред грејних тела како би топлота несметано циркулисала по просторији.
Потрошња може бити мања
Када сунце изађе, ролетне треба подићи и пустити га да загреје простор. Увече, чим се температура спусти, ролетне и завесе се затварају да би топлота остала унутра. Тако се уз минималан напор може створити осећај топлине и смањити потрошња.
• Дихтовање прозора и врата.
• Благо снижавање температуре у просторијама.
• Кратко и ефикасно проветравање.
• Ослобађање радијатора од препрека.
• Искоришћавање сунчеве топлоте током дана.
Зима не мора да значи празне џепове и хладне станове. Паметним навикама и једноставним триковима могу се постићи реалне уштеде и осећај комфора без додатних трошкова, пише Она