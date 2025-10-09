overcast clouds
ЈОГА КАО ЛЕК! Ових 5 једноставних положаја ПОМАЖУ ТЕЛУ да се брже опорави од прехладе и грипа, ВРАТЕ ЕНЕРГИЈУ за неколико дана

09.10.2025. 20:54
Пише:
Дневник
Извор:
Ordinacija.vecernji.hr/Здравље.курир
Коментари
da
Фото: freepik, ilustracija

Практиковање ових једноставних поза може да убрза опоравак и ублажи непријатне симптоме прехладе или грипа.

Када нас савлада прехлада или грип, обично посежемо за чајевима, сирупима и топлим ћебетом. Али и јога може да притекне у помоћ на начин који би могао да вас изненади. Нежни и спори покрети не само да опуштају тело већ и помажу да се олакша дисање, смањи главобоља, ублажи мучнина и ојача имунитет.

Истраживања показују да редовно практиковање јоге смањује упале и помаже телу да се избори с инфекцијом. Посебно су ефикасни лагани положаји који не оптерећују тело, већ га постепено враћају у равнотежу.

Фото: freepik, ilustracija

Положај детета

Овај положај смирује ум и опушта стомак, па је одличан ако осећате мучнину или умор. Седите на пете, спустите груди ка поду, а чело ослоните на јастук. Дисање нека буде дубоко и споро, са фокусом на стомак. Осетићете како напетост попушта, а тело се ослобађа притиска.

Ноге уз зид

Један од најједноставнијих, а најкориснијих положаја. Лезите на леђа и подигните ноге уз зид. Крв тада лакше циркулише ка горњем делу тела, што помаже код главобоље и отока у ногама, али и доноси осећај мира и олакшања.

Положај камиле 

Овај положај отвара грудни кош и помаже код зачепљења у плућима. Клекните, ослоните руке на доњи део леђа и благо се нагните уназад. Удахните дубоко кроз нос и осетите како се плућа шире. Идеално је ако имате осећај стезања у грудима.

Фото: freepik, ilustracija

Кобра

Лежећи на стомаку, ослоните дланове испод рамена и лагано подигните горњи део тела. Кобра јача леђа и отвара плућа, па помаже да се дисајни путеви прочисте и тиме олакша дисање. Дубоки удаси смањују напетост у грудима и побољшавају доток кисеоника.

Опуштени преклон

Фото: freepik, ilustracija

Опушта врат, рамена и горњи део леђа, делове тела који су често напети када смо болесни. Станите усправно, нагните се напред и пустите да руке слободно висе. Глава нека падне, а дисање буде опуштено. Овај положај брзо смирује главобољу и тензију у мишићима.

Практиковање ових једноставних поза може да убрза опоравак и ублажи непријатне симптоме прехладе или грипа. Јога не захтева снагу, већ пажњу и свесност, а управо је то телу највише потребно док се опоравља.

 

јога вежбе прехлада грип
Извор:
Ordinacija.vecernji.hr/Здравље.курир
Пише:
Дневник
