09.10.2025.
Нови Сад
(ФОТО) СРПСКА МАНЕКЕНКА КОЈА ЈЕ ПРЕЖИВЕЛА НЕСРЕЋУ НА ИМАЊУ МИЛИЈАРДЕРА КОНАЧНО СРЕЋНА У потпуности се вратила у форму и недавно се верила!

09.10.2025. 20:41
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф.рс
прстен
Фото: pexels/Ilustracija

Српска манекенка Симона Андрејић пре шест година доживела је тешку несрећу која јој је потпуно променила поглед на живот.

До инцидента је дошло на имању вијетнамског милијардера Чин Чуа, када је возећи се жичаром силовито ударила у дрво и заглавила се на 50 метара висине.
 

Ударцем је практично била "закуцана" за дрвену платформу, где је беспомоћно висила скоро два сата док је хитне службе нису спасиле, пренели су тада амерички медији. Након несреће, Симона се неко време кретала помоћу колица, али је данас потпуно опорављена.
Манекенка је активна и води нормалан живот. На њеном Инстаграм профилу могу се видети фотографије са луксузних путовања, бродова, вила са базеном, али и са премијере једног познатог филма.

Симона се у потпуности вратила у форму, а њено тело је, како истичу многи, затегнуто као праћка.
 

Поврх свега, манекенка се и верила, а срећног изабраника поносно је поделила са пратиоцима на Инстаграму.
 

Симона Андрејић важи за једну од најуспешнијих српских, али и светских манекенки. Рођена је у Београду 1994. године, а манекенством је почела да је бави још у раним тинејџерским данима.
 

2009. године победила је на такмичењу Serbian Elite Model Look International и од тада њена каријера је кренула вртоглавим успоном.
Као манекенка радила је ревије за најпознатије модне светске брендове као што су "Келвин Клајн", "Диор", "Gianfranco Ferré, Долче и Габана.

манекенка српкиња веридба
