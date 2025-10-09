(ФОТО) СРПСКА МАНЕКЕНКА КОЈА ЈЕ ПРЕЖИВЕЛА НЕСРЕЋУ НА ИМАЊУ МИЛИЈАРДЕРА КОНАЧНО СРЕЋНА У потпуности се вратила у форму и недавно се верила!
Српска манекенка Симона Андрејић пре шест година доживела је тешку несрећу која јој је потпуно променила поглед на живот.
До инцидента је дошло на имању вијетнамског милијардера Чин Чуа, када је возећи се жичаром силовито ударила у дрво и заглавила се на 50 метара висине.
Ударцем је практично била "закуцана" за дрвену платформу, где је беспомоћно висила скоро два сата док је хитне службе нису спасиле, пренели су тада амерички медији. Након несреће, Симона се неко време кретала помоћу колица, али је данас потпуно опорављена.
Манекенка је активна и води нормалан живот. На њеном Инстаграм профилу могу се видети фотографије са луксузних путовања, бродова, вила са базеном, али и са премијере једног познатог филма.
Симона се у потпуности вратила у форму, а њено тело је, како истичу многи, затегнуто као праћка.
Model Simona Andrejic injured on billionaire Chinh Chu’s garden zip line https://t.co/dVIzI5qbV6 pic.twitter.com/QEoTHobQv6
— Page Six (@PageSix) August 21, 2019
Поврх свега, манекенка се и верила, а срећног изабраника поносно је поделила са пратиоцима на Инстаграму.
Симона Андрејић важи за једну од најуспешнијих српских, али и светских манекенки. Рођена је у Београду 1994. године, а манекенством је почела да је бави још у раним тинејџерским данима.
2009. године победила је на такмичењу Serbian Elite Model Look International и од тада њена каријера је кренула вртоглавим успоном.
Као манекенка радила је ревије за најпознатије модне светске брендове као што су "Келвин Клајн", "Диор", "Gianfranco Ferré, Долче и Габана.