clear sky
25°C
25.08.2025.
Нови Сад
eur
117.17
usd
100.0854
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ВИДЕО) (ФОТО) ПОЗНАТА МАНЕКЕНКА СЕ ПРЕПОРОДИЛА КАКО СЕ РАЗВЕЛА ОД 31 ГОДИНУ СТАРИЈЕГ СЛАВНОГ ГЛУМЦА После разлаза са Каселом, манекенка врелим кадровима доминира Венецуелом

25.08.2025. 16:19 16:48
Пише:
Дневник
Извор:
Курир.рс
Коментари (0)
ф
Фото: youtube prinstcrin/ Free People

Тина Кунаки је са својих 27 година показала да изгледа боље него икад, а фотографије које је поделила с одмора оставиле су обожаватеље без речи.

Француска манекенка и глумица Тина Кунаки, бивша супруга славног глумца Венсана Касела, тренутно ужива у чарима Венецуеле, што је и показала својим пратиоцима на Инстаграму.

Са својих 27 година показала је да изгледа боље него икад, а фотографије које је поделила с одмора оставиле су обожаватеље без речи.

На једној од њих позира у браон бикинију док се ослања на стену и препушта капљицама воде, на другој пак седи под водопадом, затворених очију и отворених уста, док јој вода пада низ лице и тело. На трећој фотографији окренула је леђа камери и закорачила у воду подно водопада, а на последњој стоји у води и истиче своју завидну фигуру у златном бикинију.

Пратиоци су је испод објаве обасули комплиментима.

''Вау'', ''Изгледаш као богиња'', ''Твоја лепота није с овог света'', ''Прелепа жена'', ''Краљица'', ''Богиња'', ''Спектакуларни призори'', ''Увек прелепа Тина'', само је део коментара с Инстаграма.

Тина је од Касела, с којим има и ћеркицу Амазонију, млађа чак 31 годину – он има 58, а она 27. Пар је изазивао много пажње управо због велике разлике у годинама, а њихов брак и развод редовно су пунили насловнице.

Данас, слободна и насмејана, Тина ужива у егзотичним путовањима, а фотографије из Венецуеле само потврђују да плени пажњу једнако као и док је била уз славног глумца.

  

 

манекенка венсан касел развод
Извор:
Курир.рс
Пише:
Дневник
Магазин Гламур
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај