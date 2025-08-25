(ВИДЕО) (ФОТО) ПОЗНАТА МАНЕКЕНКА СЕ ПРЕПОРОДИЛА КАКО СЕ РАЗВЕЛА ОД 31 ГОДИНУ СТАРИЈЕГ СЛАВНОГ ГЛУМЦА После разлаза са Каселом, манекенка врелим кадровима доминира Венецуелом
Тина Кунаки је са својих 27 година показала да изгледа боље него икад, а фотографије које је поделила с одмора оставиле су обожаватеље без речи.
Француска манекенка и глумица Тина Кунаки, бивша супруга славног глумца Венсана Касела, тренутно ужива у чарима Венецуеле, што је и показала својим пратиоцима на Инстаграму.
Са својих 27 година показала је да изгледа боље него икад, а фотографије које је поделила с одмора оставиле су обожаватеље без речи.
На једној од њих позира у браон бикинију док се ослања на стену и препушта капљицама воде, на другој пак седи под водопадом, затворених очију и отворених уста, док јој вода пада низ лице и тело. На трећој фотографији окренула је леђа камери и закорачила у воду подно водопада, а на последњој стоји у води и истиче своју завидну фигуру у златном бикинију.
Пратиоци су је испод објаве обасули комплиментима.
''Вау'', ''Изгледаш као богиња'', ''Твоја лепота није с овог света'', ''Прелепа жена'', ''Краљица'', ''Богиња'', ''Спектакуларни призори'', ''Увек прелепа Тина'', само је део коментара с Инстаграма.
Тина је од Касела, с којим има и ћеркицу Амазонију, млађа чак 31 годину – он има 58, а она 27. Пар је изазивао много пажње управо због велике разлике у годинама, а њихов брак и развод редовно су пунили насловнице.
Данас, слободна и насмејана, Тина ужива у егзотичним путовањима, а фотографије из Венецуеле само потврђују да плени пажњу једнако као и док је била уз славног глумца.