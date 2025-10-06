broken clouds
ЗАНОСНА МАЂАРИЦА ОДУШЕВИЛА У ПАРИЗУ Ево шта је обукла најсексепилнија манекенка (ФОТО, ВИДЕО)

06.10.2025. 17:35 17:39
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Супержена
Youtube prinstcrin/Vogue
Фото: Youtube prinstcrin/Vogue

Барбара Палвин је још једном доказала зашто је једна од траженијих манекенки данашњице.

Заносна Мађарица Барбара Палвин сликана је на улицама француске престонице док је излазила из хотела у ком је одсела током Недеље моде у Паризу.

Барбара је све траженија у свету моде и сваки пут одушеви својим појављивањем. Некад је мање, некад више изазовна, али увек бесконачно елегантна.

Тако је било и овог пута.

Мађарска лепотица је шетала у комплету боје чоколаде који се састоји од кратке сукње и мало дужег сакоа са прорезом на грудима. Свему је додала и драматичне црне кожне рукавице, али и најлон чарапе до колена.

Косу је скупила у пунђу и шишке оставила са стране, па самоуверено корачала улицама Париза и уживала у свим погледима које је привукла.

За јако кратко време име Барбаре Палвин је постало веома звучно у свету познатих, па је свако њено појављивање увек вредно помена.

Superzena.B92.net

манекенка модел
