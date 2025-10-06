ЗАНОСНА МАЂАРИЦА ОДУШЕВИЛА У ПАРИЗУ Ево шта је обукла најсексепилнија манекенка (ФОТО, ВИДЕО)
Барбара Палвин је још једном доказала зашто је једна од траженијих манекенки данашњице.
Заносна Мађарица Барбара Палвин сликана је на улицама француске престонице док је излазила из хотела у ком је одсела током Недеље моде у Паризу.
Барбара је све траженија у свету моде и сваки пут одушеви својим појављивањем. Некад је мање, некад више изазовна, али увек бесконачно елегантна.
Тако је било и овог пута.
Мађарска лепотица је шетала у комплету боје чоколаде који се састоји од кратке сукње и мало дужег сакоа са прорезом на грудима. Свему је додала и драматичне црне кожне рукавице, али и најлон чарапе до колена.
Косу је скупила у пунђу и шишке оставила са стране, па самоуверено корачала улицама Париза и уживала у свим погледима које је привукла.
За јако кратко време име Барбаре Палвин је постало веома звучно у свету познатих, па је свако њено појављивање увек вредно помена.
Superzena.B92.net