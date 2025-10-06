light rain
СВЕ ВИШЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ АУТОМОБИЛА И ХИБРИДА КРСТАРИ ЕВРОПОМ На друмовима старог континента највише возила с далеког истока

06.10.2025. 15:02 15:25
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
ЕВ
Фото: Pixabay.com/ ilustracija

БРИСЕЛ: Електрична и хибридна возила чине скоро трећину европске производње аутомобила, објавио је данас Евростат.

Прошле године је у Европској унији произведен 12,1 милион аутомобила, од којих 3,9 милиона електричних или хибридних возила.

Електрична возила чинила су 13 одсто производње, плуг-ин хибриди шест одсто, а хибриди без пуњача 13 одсто. Вредност произведених електричних аутомобила била је 57 милијарди евра, хибрида без пуњача 36 милијарди, а плуг-ин хибрида 29 милијарди евра.

У 2024. години, 43 одсто свих аутомобила увезених у Европску унију била су електрична и хибродна возила, што је благи пад за један процентни поен у односу на 2023. годину

Са друге стране, извоз електричних и хибридних возила из Европске уније чинио је 28 одсто укупног извоза, што је раст за један одсто међугодишње.

Од 2017. године трговина овим возилима значајно је порасла а тада је увоз електричних и хибридних аутомобила чинио само осам одсто и извоз два одсто.

Фото: Pixabay.com/ ilustracija

Вредност европског увоза електричних и хибридних возила за прошлу годину износи 42,4 милијарде евра, што је пад од 12 одсто међугодишње, док се вредност извоза процењује на 57,3 милијарде евра, за осам одсто мање него у 2023.

Више од половине електричних аутомобила увезених у Европску унију долази из Кине (55 одсто), затим из Јужне Кореје (16 одсто), Јапана и Сједињених Америчких Држава (по девет одсто). 

Највећи увозни партнери ЕУ за електричне аутомобиле су Велика Британија (31 одсто), Сједињене Америчке Државе (23 одсто) и Норвешка (11 одсто), наводи се на веб страници Евростата.

