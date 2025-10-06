ОВИХ ПЕТ РЕЧЕНИЦА НИПОШТО НЕ ГОВОРИТЕ СВЕКРВИ Могу направити зид раздора у породици, погледајте фразе којима их можете заменити
Однос са свекрвом често је слојевит и пун нијанси – може бити извор топлине, подршке и поверења, али и повремене тензије.
Када постоји међусобно поштовање, свекрва може да постане драгоцени савезник: искусна саветница, брижна бака и пријатељица која негује породичне вредности и разуме ваше интересе. Ипак, чак и у најскладнијим односима, понекад се у жару тренутка изговоре реченице које могу да створе непотребне неспоразуме или да наруше поверење.
Баш зато је важно водити рачуна о томе како комуницирамо. Неке фразе, иако наизглед безазлене, могу деловати као критика или дистанца, па је мудрије избегавати их.
У наставку доносимо изразе који могу нарушити однос са свекрвом, али и савете како да их замените речима које граде разумевање, а не зидове.
"У мојој породици то није обичај"
Наизглед безазлена реченица којом само желите да истакнете разлику у навикама, за свекрву може звучати као критика њених породичних вредности.
Чак и када је изговорите љубазно, делује као пасивно-агресивна баријера. Боље је померити фокус и показати захвалност: "Хвала што сте ми рекли! Ми смо одлучили да урадимо другачије, али ценим ваш савет." Тако јасно постављате границе, а да не повређујете свекрвина осећања.
"Своју децу ћу васпитавати другачије него ви"
Када свекрва превише ревносно дели савете о васпитању, лако је излетети с реченицом: "То су моја деца, не ваша!"
Али за мајку вашег супруга, њен родитељски стил је део њеног идентитета – критика упућена мужу доживљава се као критика ње саме. Уместо директног одбијања, боље је понудити компромис: "Када дете буде код вас, можете тако да радите, немам ништа против. Али док је са мном, волела бих да се придржавамо других правила."
"Не бисмо били у овој ситуацији да сте боље васпитали свог сина…"
Можда делује примамљиво да узрок проблема пребаците на "грешке из прошлости", али ова реченица је као бензин на ватру.
Тиме кривицу пребацујете на особу која је одгајила вашег партнера и уједно скидате одговорност с њега и себе.
Много је мудрије рећи: "Разумем да желите да заштитите свог сина, али важно је да он сам научи да решава проблеме."
"То је била одлука вашег сина"
Када свекрва крене са замеркама, лако је опрати руке и пребацити сву одговорност на супруга. Али тиме заправо поручујете: "Нисмо тим".
"Могу ли да узмем овај сервис када вас више не буде?"
Чак и ако је коментар искрен, оваква формулација звучи хладно и цинично. Свекрва то може доживети као да већ "делите њену заоставштину".
Ако вам се нешто заиста допада, изразите то с топлином: "Овај сервис је право уметничко дело! Ако икада будете желели да ми га поклоните, била бих пресрећна да из ваших омиљених шољица пијемо чај и мислимо на вас."
Сви понекад изгубимо стрпљење, али речи имају тежину. Однос са свекрвом није бојно поље, већ деликатна мрежа односа коју можете учврстити пажљивим избором речи – или је покидати једним непромишљеним коментаром. Избор је на вама.