СВИ БИ ВОЛЕЛИ ОВАКВУ ГРЕШКУ Добио плату 300 пута већу – нестао са новцем и на крају победио на суду!
Неименовани радник из Чилеа, који је грешком примио више од 300 пута већу плату, дао је отказ и на крају победио бивше послодавце на суду – пошто су покушали да поврате новац.
Мушкарац је радио као асистент у прехрамбеној компанији „Dan Consorcio Industrial de Alimentos de Chile”, а месечно је зарађивао око 500.000 пезоса (око 440 евра). Међутим, у мају 2022. године, на његов рачун је грешком уплаћено 165 милиона пезоса, што износи приближно 146.000 евра.
Оптужили га за крађу
Према наводима компаније, радник је на састанку са службеницима одељења за људске ресурсе пристао да врати новац. Ипак, три дана касније, дао је отказ и нестао, што је изазвало судску парницу која је трајала три године.
Менаџери су га оптужили за крађу, што је кривично дело за које је могао да буде кажњен новчано или затвором до 540 дана, преноси Daily Mail.
Међутим, судија је одлучио да није реч о крађи, већ о неовлашћеном задржавању новца, што не спада у кривично дело које се може процесуирати.
Сличан случај у Немачкој
Иако је радник правоснажно ослобођен, компанија и даље покушава да поврати паре.
„Предузећемо све могуће правне кораке, укључујући захтев за поништење пресуде, како бисмо омогућили њено преиспитивање“, наводи се у саопштењу фирме.
Овај необичан случај изазвао је велику пажњу у Чилеу, али и широм света. Многи се питају да ли је радник заиста крив ако је приметио грешку, дао отказ и ћутао.
Сличан случај забележен је средином године у немачкој покрајини Северна Рајна-Вестфалија, где је наставница примала пуну плату 16 година, иако је била на боловању.
Ипак, Врховни суд није био на њеној страни.