ДОБИО ПЛАТУ У ДИГИТАЛНИМ РУБЉАМА Нови систем исплате зарада заживео и у Русији
МОСКВА: Руски државни трезор и Министарство финансија Русије објавили су данас да је први пут у земљи исплаћена плата у дигиталним рубљама.
Прималац је запослени у државној служби, док његово име и позиција нису откривени.
Трезор и централна Банка Русије ће од 1. јануара 2026. године омогућити вођење рачуна у дигиталним рубљама и обављање трансакција, укључујући исплате из федералног буџета, али искључиво уз сагласност примаоца.
Руски грађани су за сада скептични према овој новини. У недавној анкети је само шест одсто испитаника изјавило да је спремно да отвори рачун у дигиталним рубљама, док 34 одсто зна да дигитална руска валута постоји, али не жели да је користи, преноси Комерсант.
Велики проценат анкетираних, 41 одсто, за сада не зна ни да дигитална рубља постоји, додаје се у истраживању.
Употреба готовине у Русији је и даље најпопуларнија, пошто 43 одсто грађана тврди да не може да функционише без готовине, док 32 одсто чува новац у папирном облику.