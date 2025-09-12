clear sky
24°C
12.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1731
usd
99.9174
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОВЕ ТРИ ДРЖАВЕ НУДЕ НАЈБОЉЕ УСЛОВЕ ЗА ДИГИТАЛНЕ НОМАДЕ Србија у топ 10, а ево и због чега

12.09.2025. 18:34 18:57
Пише:
Дневник
Извор:
Еуправозато.рс
Коментари (0)
номад
Фото: freepik ilustarcija

Нови глобални извештај открива које земље нуде најбоље услове за дигиталне номаде.

Брзи интернет и нормализација рада на даљину, посебно након пандемије, довели су до експлозије броја људи који одлучују да раде из иностранства, тражећи нову културу и бољи квалитет живота. Само од 2020. године, владе широм света покренуле су чак 91 одсто данашњих програма виза за дигиталне номаде, желећи да привуку високообразоване и мобилне раднике.

Данас више од 64 земље нуди посебне визе за дигиталне номаде. Разлике су велике, од трајања боравка, пореза, до могућности трајног насељавања, али заједнички циљ је исти: привући људе који троше, раде и доносе знање.
Европа је магнет за номаде
Када је реч о квалитету живота, Европа доминира. Чак осам од десет најбољих земаља за номаде налази се управо овде. Холандија, Норвешка и Исланд заузимају прва три места, док се у топ 10 налазе и Немачка, Естонија, Шпанија, Хрватска и Чешка. Ове земље нуде стабилну инфраструктуру, безбедност, добру здравствену заштиту и богат културни живот – кључне факторе за људе који желе да остану дуже.

По технолошкој инфраструктури Европа такође не заостаје, Француска је прва на свету, а високо су и Шпанија, Холандија и Румунија. Када је реч о пореским олакшицама за дигиталне раднике, предњаче егзотичне дестинације попут УАЕ и Кариба, али Европа има предност у стабилности и јасноћи правила.

Где је Србија на мапи?
 

Према истраживању, Србија се нашла међу 10 најповољнијих дестинација за дигиталне номаде када је у питању економија, заједно са Индијом, Еквадором, Малезијом и Колумбијом. Београд, Нови Сад и Ниш постали су привлачне тачке за младе људе из целог света, захваљујући нижим трошковима живота, доброј интернет инфраструктури и растућој ИТ заједници.

Еуправозато

дигитални номади Србија Европа
Извор:
Еуправозато.рс
Пише:
Дневник
Бизнис Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
РАЈ ЗА ДИГИТАЛНЕ НОМАДЕ Погледајте СПИСАК најпожељнијих дестинација за РАД НА ДАЉИНУ Чак девет од десет земаља је у Европи

РАЈ ЗА ДИГИТАЛНЕ НОМАДЕ Погледајте СПИСАК најпожељнијих дестинација за РАД НА ДАЉИНУ Чак девет од десет земаља је у Европи

31.07.2024. 19:57 20:04
Волим
0
Коментар
0
Сачувај