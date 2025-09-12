ОВЕ ТРИ ДРЖАВЕ НУДЕ НАЈБОЉЕ УСЛОВЕ ЗА ДИГИТАЛНЕ НОМАДЕ Србија у топ 10, а ево и због чега
Нови глобални извештај открива које земље нуде најбоље услове за дигиталне номаде.
Брзи интернет и нормализација рада на даљину, посебно након пандемије, довели су до експлозије броја људи који одлучују да раде из иностранства, тражећи нову културу и бољи квалитет живота. Само од 2020. године, владе широм света покренуле су чак 91 одсто данашњих програма виза за дигиталне номаде, желећи да привуку високообразоване и мобилне раднике.
Данас више од 64 земље нуди посебне визе за дигиталне номаде. Разлике су велике, од трајања боравка, пореза, до могућности трајног насељавања, али заједнички циљ је исти: привући људе који троше, раде и доносе знање.
Европа је магнет за номаде
Када је реч о квалитету живота, Европа доминира. Чак осам од десет најбољих земаља за номаде налази се управо овде. Холандија, Норвешка и Исланд заузимају прва три места, док се у топ 10 налазе и Немачка, Естонија, Шпанија, Хрватска и Чешка. Ове земље нуде стабилну инфраструктуру, безбедност, добру здравствену заштиту и богат културни живот – кључне факторе за људе који желе да остану дуже.
По технолошкој инфраструктури Европа такође не заостаје, Француска је прва на свету, а високо су и Шпанија, Холандија и Румунија. Када је реч о пореским олакшицама за дигиталне раднике, предњаче егзотичне дестинације попут УАЕ и Кариба, али Европа има предност у стабилности и јасноћи правила.
Где је Србија на мапи?
Према истраживању, Србија се нашла међу 10 најповољнијих дестинација за дигиталне номаде када је у питању економија, заједно са Индијом, Еквадором, Малезијом и Колумбијом. Београд, Нови Сад и Ниш постали су привлачне тачке за младе људе из целог света, захваљујући нижим трошковима живота, доброј интернет инфраструктури и растућој ИТ заједници.
