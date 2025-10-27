Цене је више од бонуса и 13. плате!
ЗАПОСЛЕНИ ЈЕ ОБОЖАВАЈУ, А ПОСЛОДАВЦИ СЕ ПРИЛАГОЂАВАЈУ! Ова повластица за две године ПОСТАЛА је најцењенија у Србији
За запослене у Србији, бенефиције више нису само додатак уз плату - оне све више постају показатељ поверења. Ново истраживање, које су спровели Осигураник, ТИМ Центар, Резилиент и Инфостуд, показало је да флексибилно радно време и могућност рада од куће већ другу годину заредом чине највреднију и најтраженију бенефицију.
"Шта то ради запослене" је истраживање у ком је учествовало 759 доносилаца одлука и 3.111 запослених, а оба узорка су усклађена са подацима Републичког завода за статистику, што га чини у потпуности релевантним и репрезентативним за домаће тржиште рада.
Запослени, како се наводи, све мање вреднују класичне погодности попут спортских активности, субвенционисаних кредита или плаћених тренинга, а све више траже аутономију у организацији посла – слободу да сами управљају својим временом и начином рада.
Флексибилност је, како показује истраживање, нова валута радног задовољства која доноси осећај поверења и равнотеже, али и утиче на лојалност запослених. У поређењу са прошлом годином, бележи се пораст очекивања у вези са личним балансом – запослени више не желе само "бољи посао", већ бољи живот уз посао.
Рад од куће, некада схваћен као пролазна потреба, сада је постао стални део радне стварности. Према истраживању, 28 одсто запослених у Србији има могућност да ради на даљину, макар повремено, што је мали, али стабилан раст у односу на претходну годину. Међутим, јасно се види тренд повратка у канцеларије: скоро 20 одсто запослених наводи да су њихове компаније у 2025. години пооштриле политике рада од куће, уводећи обавезне дане присуства.
Говорећи о резултатима истраживања, Милош Турински из Инфостуда рекао је гостујућу на Euronews Србија да запослени највише траже флексибилност и да им је она битна због баланса између приватног и пословног.
"Свака запослена особа која има уредан приватан живот, дође задовољна на посао, таква особа ће вам бити продуктивна и лојална. Зато је важно да послодавци, када имамо муке са дефицитом, пазе на сваког запосленог како би им он остао на радном месту. Кад причамо о флексибилности, то не значи нужно само рад од куће, то подразумева да имате можда скраћену радну недељу, да радите хибридно, пола пола, да радите два дана од куће на пример, три из канцеларије. Довољно је да макар на неки начин ви управљате својим временом", рекао је он.