Србију чека нови намет у саобраћају ПУТАРИНА И НА РЕГИОНАЛНИМ И МАГИСТРАЛНИМ ПУТЕВИМА Ево ко ће све морати да плати
Свaки пређени километар мото пута коштаће 29,3 динара, а регионалног 26 динара.
За возаче у Србији већ од јануара 2026. године могле би да буду уведене нове накнаде. Наиме, за возила више категорије наплаћиваће се путарина и на путевима „нижег“ реда.
То конкретно значи да ће се за камионе и аутобусе плаћати путарина и на магистралним путевима.
Министарство финансија је почело рад на Нацрту закона о изменама и допунама закона о накнадама за коришћење јавних добара. Евентуалне сугестије и примедбе на Нацрт овог закона примају се до 30. октобра.
Међу многим накнадама које се мењају је и висина накнаде за путарину. У табелу се уводе нове категорије путева чије ће се коришћење наплаћивати.
Пре свега, реч је о првој М катeгорији, такозваним мото путевима. Ту је и прва Б категорија. Путарина на овим деоницама ће се наплаћивати само четвртој категорији возила.
То су моторна возила са четири и више осовина, тежа од 3,5 тоне – камиони, као и аутобуси и комби возила са приколицом.
Возила која тренутно коришћење ауто-пута плаћају 32,56 динара по километру, сваки пређени километар мото пута коштаће 29,3 динара, а регионалног 26 динара.
Овај закон ће се примењивати од првог дана следеће године.
Прво усклађивање динарских износа накнада планира се у 2026. години. И то у последњем кварталу, јер ће се увећати за проценат инфлације од 1. јануара до 30. септембра следеће године.