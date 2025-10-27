broken clouds
10°C
27.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2527
usd
100.8192
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Србију чека нови намет у саобраћају ПУТАРИНА И НА РЕГИОНАЛНИМ И МАГИСТРАЛНИМ ПУТЕВИМА Ево ко ће све морати да плати

27.10.2025. 18:42 18:55
Пише:
Дневник
Извор:
Еуправозато.рс/Е капија
Коментари (0)
пут
Фото: Ilustracija pixabay

Свaки пређени километар мото пута коштаће 29,3 динара, а регионалног 26 динара.

За возаче у Србији већ од јануара 2026. године могле би да буду уведене нове накнаде. Наиме, за возила више категорије наплаћиваће се путарина и на путевима „нижег“ реда.

То конкретно значи да ће се за камионе и аутобусе плаћати путарина и на магистралним путевима.

Министарство финансија је почело рад на Нацрту закона о изменама и допунама закона о накнадама за коришћење јавних добара. Евентуалне сугестије и примедбе на Нацрт овог закона примају се до 30. октобра.

Међу многим накнадама које се мењају је и висина накнаде за путарину. У табелу се уводе нове категорије путева чије ће се коришћење наплаћивати.

Пре свега, реч је о првој М катeгорији, такозваним мото путевима. Ту је и прва Б категорија. Путарина на овим деоницама ће се наплаћивати само четвртој категорији возила.

То су моторна возила са четири и више осовина, тежа од 3,5 тоне – камиони, као и аутобуси и комби возила са приколицом.

Возила која тренутно коришћење ауто-пута плаћају 32,56 динара по километру, сваки пређени километар мото пута коштаће 29,3 динара, а регионалног 26 динара.

Овај закон ће се примењивати од првог дана следеће године.

Прво усклађивање динарских износа накнада планира се у 2026. години. И то у последњем кварталу, јер ће се увећати за проценат инфлације од 1. јануара до 30. септембра следеће године.

путарина путеви наплата
Извор:
Еуправозато.рс/Е капија
Пише:
Дневник
Бизнис Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
НОВ СИСТЕМ ПУТАРИНА ОД ИДУЋЕ ГОДИНЕ Предвиђена казна од 120 евра за кршење овог правила АКО ПУТУЈЕТЕ КОД КОМШИЈА, ДОБРО СЕ ИНФОРМИШИТЕ

НОВ СИСТЕМ ПУТАРИНА ОД ИДУЋЕ ГОДИНЕ Предвиђена казна од 120 евра за кршење овог правила АКО ПУТУЈЕТЕ КОД КОМШИЈА, ДОБРО СЕ ИНФОРМИШИТЕ

06.09.2025. 17:09 17:16
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
АКО ВАМ СТИГНЕ СМС О ПУТАРИНИ ИЛИ ПРЕКОРАЧЕЊУ БРЗИНЕ, НИПОШТО НЕ ОТВАРАЈТЕ Огласили су се и Путеви Србије: Не наседајте, реч је о превари!
наплатна рампа

АКО ВАМ СТИГНЕ СМС О ПУТАРИНИ ИЛИ ПРЕКОРАЧЕЊУ БРЗИНЕ, НИПОШТО НЕ ОТВАРАЈТЕ Огласили су се и Путеви Србије: Не наседајте, реч је о превари!

01.09.2025. 16:03 16:23
Волим
0
Коментар
0
Сачувај