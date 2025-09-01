АКО ВАМ СТИГНЕ СМС О ПУТАРИНИ ИЛИ ПРЕКОРАЧЕЊУ БРЗИНЕ, НИПОШТО НЕ ОТВАРАЈТЕ Огласили су се и Путеви Србије: Не наседајте, реч је о превари!
Јавно предузеће „Путеви Србије“ поново је издало хитно упозорење грађанима због све учесталијих покушаја интернет преваре путем СМС порука.
Наиме, бројни грађани су у претходним данима добили СМС обавештења о наводној ненаплаћеној путарини, прекорачењу брзине, или другом саобраћајном прекршају, уз линк за даље информације.
Из „Путева Србије“ наглашавају да не шаљу такве поруке, нити траже било какве податке путем СМС-а.
"Грађани НЕ ТРЕБА да отварају линкове који се налазе у тим порукама, нити да уносе податке са платних картица, јер је реч о очигледној злоупотреби и покушају преваре", саопштило је предузеће.
Превара функционише тако што злонамерни линк води ка лажној страници која личи на сајт државне институције, а циљ је да се прикупе лични подаци и информације о платним картицама.
Грађани се позивају на опрез и проверу информација искључиво путем званичних канала, као што су сајт и бројеви телефона „Путева Србије“.