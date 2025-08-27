overcast clouds
25°C
27.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1699
usd
100.722
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ДРЖАВА ЈЕ СВЕ ПРИПРЕМИЛА, НИКО НЕЋЕ МОЋИ ДА ЈЕ ПРЕВАРИ: Лидер СНС о економским мерама и смањењу маржи које је иницирао: Верујем да ће грађани бити задовољни

27.08.2025. 09:48 10:20
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Milos
Фото: Дневник

Лидер напредњака и саветник председника Републике за регионална питања Милош Вучевић изјавио је на Пинк телевизији, говорећи о економским мерама, да више нико неће моћи да превари државу.

-Председник државе је са Владом уобличио мере, заиста сам поносан на то што је председник изнео у недељу. Верујте, држава је све припремила, неће нико моћи да је превари. Видећете биће свега и јефтиније, како је речено. Маржа ће бити лимитирана на цену коју продаје произвођач. Држава припрема пакет мера, а председник припрема још мера. Да се не лажемо, мислим да ће надчежна агенција изаћи о картелизацији трговинских система. Највећи кајмак је остајао онима који тргују. Мислим да је то била сјајна конференција и није лако све испричати. У пет целина су представљени пакети мера. Верујем да ће грађани бити задовољни. Мислим да се спремају додатне мере које ће олакшати грађанима - рекао је Вучевић.

Милош Вучевић
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај