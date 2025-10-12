few clouds
12°C
12.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1682
usd
101.2252
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПОСЕТА У ФОКУСУ ИЛИ НЕШТО ДРУГО? Нетанијаху тражи одлагање суђења

12.10.2025. 23:01 22:33
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Фото: Screenshot Youtube/Guardian news

ЈЕРУСАЛИМ: Кабинет израелског премијера Бењамина Нетанијахуа затражио је данас од Окружног суда у Јерусалиму да откаже његово саслушање заказано за среду у оквиру процеса за корупцију, због, како је наведено, "изузетно хитне и важне дипломатске посете", као и доласка страних званичника.

Према писму Нетанијахуовог правног тима, које су пренели израелски медији, његово унакрсно испитивање би требало да буде одложено "због историјских регионалних и међународних дешавања", укључујући формирање споразума о прекиду ватре и размени талаца у Гази, као и посете америчког председника Доналда Трампа у понедељак, пренео је Тајмс оф Израел.

Иако за среду није званично најављена ниједна посета високог званичника, локални медији наводе да би председник Кипра Никос Христодулидис могао да допутује тог дана у 11 часова, док је друга посета планирана за 18 часова, али њени детаљи нису објављени.

Бенјамин Нетанијаху суђење Израел
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај