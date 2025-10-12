ПОСЕТА У ФОКУСУ ИЛИ НЕШТО ДРУГО? Нетанијаху тражи одлагање суђења
ЈЕРУСАЛИМ: Кабинет израелског премијера Бењамина Нетанијахуа затражио је данас од Окружног суда у Јерусалиму да откаже његово саслушање заказано за среду у оквиру процеса за корупцију, због, како је наведено, "изузетно хитне и важне дипломатске посете", као и доласка страних званичника.
Према писму Нетанијахуовог правног тима, које су пренели израелски медији, његово унакрсно испитивање би требало да буде одложено "због историјских регионалних и међународних дешавања", укључујући формирање споразума о прекиду ватре и размени талаца у Гази, као и посете америчког председника Доналда Трампа у понедељак, пренео је Тајмс оф Израел.
Иако за среду није званично најављена ниједна посета високог званичника, локални медији наводе да би председник Кипра Никос Христодулидис могао да допутује тог дана у 11 часова, док је друга посета планирана за 18 часова, али њени детаљи нису објављени.