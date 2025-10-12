ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ НА КиМ
Прелиминарно: СРПСКА ЛИСТА ДОБИЛА СВИХ 10 ОПШТИНА; Председник Србије: ЈОШ ЈЕДНА ПОБЕДА, ЧЕСТИТАМ!
Странка Српска листа, према тренутним резултатима бројања гласова, предњачи са бројем гласова у свих 10 општина на Косову у којима већину становника чине Срби.
Преко 50 процената гласова имају у Лепосавићу, Зубином Потоку, Звечану, Северној Митровици, Новом Брду, Штрпцу, Грачаници, Ранилугу, Партешу, а у Клокоту за сада нешто мање, поше портал КосСев.
У Лепосавићу је до 22 часа пребројано 28 одсто гласова, према којима са чак 70,30 одсто освојених гласова води Зоран Тодић. Након њега је Владимир Радосављевић из Српске демократије, са 11,64 одсто освојених гласова.
У Зубином Потоку са 81,37 гласова, такође до 22 часа и 66,67 одсто пребројаних гласова, води Милош Перовић. Милија Бишевац је одмах након њега са 6,35 одсто освојених гласова.
Када је реч о Звечану, где је већ пребројано 90,91 одсто гласова, предводи Драгиша Миловић са 86,66 одсто. Одмах иза њега, са 8,74 одсто је Зоран Обреновић из Српске демократије.
У Северној Митровици је избројано 45,45 одсто гласова, а у тој општини предводи Милан Радојевић са укупно 58,06 одсто освојених гласова. Други је Ерден Атић из Покрета Самоопредељење са 12,93 одсто гласова.
Што се тиче општине Ново Брдо, ту је до 22 часа пребројано 82,61 одсто. Са 55,59 одсто гласова води Саша Милошевић. Одмах иза њега је Бајруш Имери из ЛДК, са скоро дупло мање гласова (25,63%).
Када је о општини Штрпце Ивица Танасијевић освојио је 66,41 одсто гласова, а тамо је пребројано већ 88,64 одсто гласова. На другом месту је Стефан Стаменковић из Правда и једнакост, са 9,68 одсто гласова.
У Грачаници убедљиво води Новак Живић са 59,32 одсто гласова. У овој је општини је већ пребројано 79,41 одсто гласова. Одмах иза њега је Љеутрим Ајети који је, подсетимо, из Албанске алијансе, односно три уједињење албанске странке. Освојио је 28,47 одсто гласова.
У Ранилугу убедљиво води Тања Антић, са 74,03 одсто, а до сада је обрађено 50 одсто гласова. На другом месту је Иван Петровић из Српског народног покрета са 15,95 одсто гласова.
У Партешу Драган Петковић освојио је до сада 90,50 одсто гласова. Ту је пребројано 85,71 одсто гласова. Слађан Младеновић је на другом, односно последњем месту, са 9,50 одсто.
Када је реч о Клокоту, ту за сада води Божидар Дејановић – 43,26 одсто, са 87,50 одсто обрађених гласова. Други је Срећко Спасић из Српске народне слоге, а он је до сада освојио 29 одсто гласова.
Сва је прилика да у ниједној већински српској општини неће бити другог круга. Српска листа још увек није званично прославила ове резултате.