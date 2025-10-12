Брнабић се нада договору с Русима: ВУЧИЋ ВЕЋ ИМА ПРИПРЕМЉЕНЕ ОПЦИЈЕ
Председница Скупштине Србије Ана Брнабић изјавила је данас да верује да ће током сутрашњег састанка председника Србије Александра Вучића са председником Управног одбора Гаспрома Александром Дјуковим руска страна прихватити неко од понуђених решења у вези са Нафтном индустријом Србије (НИС) након ступања на снагу америчких санкција.
"Припремљено је већ неколико решења. Има неколико опција које ће председник Александар Вучић понудити нашим руским партнерима. Очекивати је, ја се надам, да ће они нека од тих опција прихватити. Све те опције су, као што је председник рекао, фер, пуне поштовања према нашим руским партнерима, али све те опције штите и чувају наше националне интересе и стандард наших грађана и нашу привреду, што је и логично и природно", рекла је Брнабић на ТВ Пинк.
Како је рекла, верује да Вучић има већ припремљене опције на било који одговор руске стране у вези са НИС-ом и шта ће Србија даље радити у односу на одговоре.
"Ја се надам да ће се колико сутра наћи макар неко решење куда да идемо даље, али без обзира на све, колико год тешка ситуација била, знам да ће се коначно наћи решење које неће угрожавати наше грађане и нашу привреду", рекла је Брнабић.
Додала је да је данашња ситуација неупоредива са оном из 90-тих година прошлог века и тадашњим санкцијама.